ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《莉可麗絲展》降臨台北！兩位主角聲優親導覽、動畫經典全還原

記者楊智仁／綜合報導

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》自2022年播出後，以原創動畫在市場上創造亮眼表現，憑角色魅力、動作戲張力與細膩情感線掀起話題，並創下巴哈姆特動畫瘋首部突破700萬觀看的原創作品紀錄，作品後續更推出衍生小說，拓展世界觀使其人氣持續攀升。本次由木棉花國際主辦，西瓜皮育樂合作《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》於1月10日至3月1日在松山文創園區南向製菸工廠登場，把動畫經典場景、角色細節與幕後製作魅力，濃縮成為一場沉浸感十足的體驗。

▼《Lycoris Recoil 莉可麗絲》。（圖／木棉花提供、記者楊智仁攝）▲▼莉可麗絲展。（圖／廠商提供）▲▼莉可麗絲展。（圖／記者楊智仁攝）▲▼莉可麗絲展。（圖／記者楊智仁攝）

本次展覽以作品核心場景「LycoReco 咖啡廳」作為開頭，依動畫原畫比例重現櫃檯、窗格與室內氛圍，從牆面配色到擺設都忠於原作。粉絲踏入即能感受到千束、瀧奈的日常與任務之中，而最強駭客Walnut的壁櫥工作站，也以立體造景呈現忠實還原動畫中場景。重回經典的場景：備受日本粉絲備受喜愛的「水族館場景」，以大型投影創造深海氛圍，結合光影變化音效，讓觀眾能走入畫面之中重溫那段經典瞬間。

本次展覽除了引進在日本廣受粉絲喜愛的夏威夷區等展覽內容外，還包含首次於海外展出的角色等身壓克力立牌等，完整展區仍保留多項驚喜尚未公開，例如串連千束與瀧奈的故事和細節滿載的DA總部場景，以及製作團隊繪製的精美簽名板等內容，將在開展後由粉絲親自揭曉。

▲▼莉可麗絲展。（圖／廠商提供）▲▼莉可麗絲展。（圖／廠商提供）▲▼莉可麗絲展。（圖／廠商提供）

主辦單位 9 日也特別邀請《Lycoris Recoil 莉可麗絲》動畫聲優「錦木千束」安濟知佳與「井之上瀧奈」若山詩音，現身出席展覽開幕活動，兩人也共同完成啟動儀式為展覽獻上祝福。對於《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》首次於海外亮相，兩位主角聲優亦表示表示感謝台灣粉絲長期的熱情支持，也期待觀眾能透過本次展覽再次想起作品的精彩內容。

活動中，主持人向兩位聲優提問，睽違兩年後再次因《莉可麗絲》來到台灣，是否有特別想與粉絲分享的心情？兩人在輕鬆愉快的氛圍中回應，安濟小姐表示沒有想到這部作品可以能在台灣作為海外的起點跟大家見面，希望將《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的魅力介紹給更多世界上的人知道，若山小姐則表示很驚訝可以在海外跟大家見面，期待透過這次的展覽接觸到更多的觀眾及回響。兩位聲優的到來為開幕活動增添了滿滿的歡樂與互動回憶。

▲▼莉可麗絲展。（圖／廠商提供）▲▼莉可麗絲展。（圖／廠商提供）

關鍵字：莉可麗絲展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Julia閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「公開寶寶性別」全場嗨翻

推薦閱讀

《莉可麗絲展》降臨台北！兩位主角聲優親導覽、動畫經典全還原

《逃離鴨科夫》慘遭惡意MOD轟炸　玩家憤懣官方急道歉：辜負信任

好萊塢硬漢也爆哭！《我的英雄學院》逼哭影星：爆豪那段太感人

《咒術迴戰》第三季今開播霸榜日熱搜　主題曲MV解禁飆破百萬

《GTA 6》會再延？美資深記者曝「尚未完成遊戲關鍵內容」

7年老遊戲祭一折特價賣爆！Steam玩家瘋搶銷百萬衝排行榜

《天國降臨救贖2》曾考慮胖瘦系統　官方坦言：減肥太複雜秒放棄

收藏20年「FF12藥水」被爸爸喝掉　萬人驚嚇：2007就過期了

直擊／《七龍珠英雄崛起》現身華山　40尊巨型模型超還原鐵粉必朝聖

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《莉可麗絲展》降臨台北！兩位主角親自導覽

7年老遊戲祭一折特價賣爆

兒想要PS5...父親指定通關一遊戲就買

《七龍珠英雄崛起》現身華山

收藏20年「FF12藥水」被爸爸喝掉　

玩家二手Steam Deck「買到贓物」

日政府出招「AI偵測盜版漫畫網站」

《逃離鴨科夫》慘遭惡意MOD轟炸

動畫瘋大哥10週年！

《我的英雄學院》逼哭好萊塢影星

最新新聞

《莉可麗絲展》降臨台北！兩位主角親自導覽

《逃離鴨科夫》慘遭惡意MOD轟炸

《我的英雄學院》逼哭好萊塢影星

《咒術迴戰》第三季開播霸榜日熱搜

《GTA 6》會再延？美資深記者爆料

7年老遊戲祭一折特價賣爆

《天國降臨救贖2》曾思胖瘦系統

收藏20年「FF12藥水」被爸爸喝掉　

《七龍珠英雄崛起》現身華山

日政府出招「AI偵測盜版漫畫網站」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366