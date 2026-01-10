《虹彩六號：圍攻行動X》再遇駭客攻擊　玩家無原慘禁「67」天

記者黃冠瑋／綜合報導

Ubisoft旗下知名射擊遊戲《虹彩六號：圍攻行動X》先前聖誕假期才因駭客入侵，向玩家狂撒上億遊戲幣。如今事隔一週，遊戲又再度受到駭客攻擊，大量玩家莫名遭到無緣停權「67」天，甚至連知名創作者VarsityGaming也未能倖免，對此，就有人分析這起事件疑似致敬目前歐美社群所流行的「6-7」梗。

▼《虹彩六號：圍攻行動》再遇駭客攻擊。（圖／翻攝自《虹彩六號：圍攻行動》Steam）

根據外媒報導，此次受害範圍遍及PC、PS4、PS5、Xbox One與Xbox Series X|S，多項系統包含配對、商城與授權驗證皆出現異常，整體連線狀態被標記為「降級」，相較於上次狂撒上億遊戲幣，這次駭客則是瞄準玩家封禁，大量帳號都顯示因不明原因「騷擾行為」遭到標記，隨後系統便給出「67」天封禁處分，從而不讓玩家繼續線上配對。

對此，知名創作者VarsityGaming就發文表示，他自1月4日事件發生以來就持續關注此情況，並在社群平台上表示這次的駭客攻擊可能導致《虹彩六號：圍攻行動》的伺服器額外停擺兩天。目前官方也證實正在積極調查當中，但礙於影響範圍甚廣，因此希望玩家能在此耐心等候。

至於為何每位玩家都顯示「67」天奇怪封禁處分，則有人給出分析，認為是引用了歐美社群近期流行的「6-7」梗，最早起因是在2025年3月，來自饒舌歌手Skrilla於2024年12月所出產歌曲《Doot Doot (6 7)》有關，以及身高6呎7吋（約200公分）的NBA球星LaMelo Ball剪輯影片使用這首歌曲，因此在社群平台上迅速走紅，而主要推廣者則是一名被稱為「67 Kid」的網紅Maverick Trevillian，這串數字暗指一個沒有情感、政治或性暗示的玩笑話，其本質就是當代的「腦腐」（brain rot）文化，由於它毫無意義，因此成為歐美青少年用來嘲諷成年人的用語。至於目前第二次駭客攻擊，是否與第一次駭客入侵有關，還有待釐清。