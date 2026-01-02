ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

兒新年想要PS5...父指定全通關一遊戲就買　網笑：不想買就說

記者楊智仁／綜合報導

一名國外父親近日在社群平台分享自己替兒子準備的「生日挑戰」。他承諾，只要兒子能在指定期限內完成一項幾乎被視為「地獄級」的遊戲成就，就會在 2026 年生日當天送上 PS5 主機與萬眾期待的《GTA 6》。

▲▼袋狼大進擊4。（圖／翻攝自Steam）

這項挑戰由暱稱「Terminally Dyslexic」的父親在 X 上公開，他透露，自己已將《袋狼大進擊4：時空之旅》當作聖誕禮物送給兒子，並立下條件：若能解鎖該作的「全部成就」，就能兌現 PS5 與《GTA 6》的獎勵。乍看之下似乎只是完成一款平台遊戲，但實際難度卻讓不少玩家直呼「殘忍」，根據玩家社群回應，有人形容這是「對最壞敵人都不該提出的挑戰」，也有人笑稱「這確實是阻止孩子太早玩 GTA 的好方法」。

《袋狼大進擊4》被公認為系列史上最具挑戰性的作品之一，若要 100% 完成，不僅需通關主線劇情，還得收集大量隱藏要素、完成高難度的時間挑戰，甚至多次周目反覆攻略。根據 HowLongToBeat 統計，完整達成全成就約需 85 小時以上；PSNProfiles 則指出，平均需要約 100 小時、四輪通關，整體難度評分高達 9/10，甚至高於《艾爾登法環》。

實際數據也顯示其稀有程度：截至 2025 年底 Steam 上僅約 2.3% 的玩家解鎖所有成就，PlayStation 平台也僅約 3.5%，白金獎盃被列為「極度稀有」。該父親也強調，禁止使用任何外掛或修改方式，必須純靠實力完成。

關鍵字：遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【方向反了？】台南跨年倒數大家各拍各的　煙火一放全場神同步轉身XD

推薦閱讀

日最大同人展C107狂吸30萬人　官方照曝光網驚：看不到地板

兒新年想要PS5...父指定全通關一遊戲就買　網笑：不想買就說

新手爸產房玩《黑色行動7》炸鍋　遊戲寶寶全都要網憂：不良示範

《輝夜姬》完結劇場版確定製作！赤坂明喊靈感突現：這就是答案

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破百億日圓、蕾潔聲優感性喊「心願已實現」

神谷英樹點Switch 2隱憂　Joy-Con缺十字鍵影響遊玩體驗

角川2025暢銷書排行榜揭曉！「艾莉同學、無職轉生、青豬」上榜

瑞典遊戲業稱霸Steam！超好評黑馬一款就貢獻3%收益、賣1900萬套

電玩展「寶可夢、遊戲王」集換式卡牌大集結、3A桌遊帶動買氣

AI熱記憶體成本飆漲　業界憂PS6、新Xbox發售恐延期漲價

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

兒想要PS5...父親指定通關一遊戲就買

日最大同人展C107落幕狂吸30萬人

《魔物獵人荒野》優化再遭砲轟

瑞典超好評黑馬貢獻Steam 3%收益

魯夫聲優曾請《航海王》動畫尋接班人

電玩展熱門集換式卡牌大集結

新手爸產房玩《黑色行動7》炸鍋

神谷英樹點Switch 2隱憂

《一拳超人》新海報僅「左右互換」

兩津聲優感性曝：無法再詮釋聲線

最新新聞

日最大同人展C107落幕狂吸30萬人

兒想要PS5...父親指定通關一遊戲就買

新手爸產房玩《黑色行動7》炸鍋

《輝夜姬》完結篇劇場版確定製作

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破百億日圓

神谷英樹點Switch 2隱憂

角川2025暢銷書排行榜揭曉

瑞典超好評黑馬貢獻Steam 3%收益

電玩展熱門集換式卡牌大集結

業界憂PS6、新Xbox發售恐延期

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366