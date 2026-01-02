兒新年想要PS5...父指定全通關一遊戲就買　網笑：不想買就說

記者楊智仁／綜合報導

一名國外父親近日在社群平台分享自己替兒子準備的「生日挑戰」。他承諾，只要兒子能在指定期限內完成一項幾乎被視為「地獄級」的遊戲成就，就會在 2026 年生日當天送上 PS5 主機與萬眾期待的《GTA 6》。

這項挑戰由暱稱「Terminally Dyslexic」的父親在 X 上公開，他透露，自己已將《袋狼大進擊4：時空之旅》當作聖誕禮物送給兒子，並立下條件：若能解鎖該作的「全部成就」，就能兌現 PS5 與《GTA 6》的獎勵。乍看之下似乎只是完成一款平台遊戲，但實際難度卻讓不少玩家直呼「殘忍」，根據玩家社群回應，有人形容這是「對最壞敵人都不該提出的挑戰」，也有人笑稱「這確實是阻止孩子太早玩 GTA 的好方法」。

《袋狼大進擊4》被公認為系列史上最具挑戰性的作品之一，若要 100% 完成，不僅需通關主線劇情，還得收集大量隱藏要素、完成高難度的時間挑戰，甚至多次周目反覆攻略。根據 HowLongToBeat 統計，完整達成全成就約需 85 小時以上；PSNProfiles 則指出，平均需要約 100 小時、四輪通關，整體難度評分高達 9/10，甚至高於《艾爾登法環》。

實際數據也顯示其稀有程度：截至 2025 年底 Steam 上僅約 2.3% 的玩家解鎖所有成就，PlayStation 平台也僅約 3.5%，白金獎盃被列為「極度稀有」。該父親也強調，禁止使用任何外掛或修改方式，必須純靠實力完成。