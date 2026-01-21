27歲網友後悔「青春都花在遊戲」　文破千萬觀看「自律更重要」

記者楊智仁／綜合報導
一則關於「後悔年輕沉迷遊戲與動漫」的推特貼文，近日在社群平台掀起激烈討論，一名 27 歲網友發文自省，直言自己浪費了人生最青春的歲月，貼文吸引超過 1600 萬次觀看，也引來大量網友回應。
原 PO 在貼文中寫道「我 27 歲了，非常後悔把這麼多年輕的時光拿去打遊戲、看動漫。人生最新鮮、最有活力的日子就這樣浪費掉，如果你現在 21 歲請務必『專心衝刺』，因為年紀只會越來越難。」這段話迅速引起討論，有些人認同他的說法，但也有不少網友，直言這樣的說法只是為現況不如意找藉口。
有網友直言，「這種說法只是懶得面對現實的藉口，回頭用憤怒看待過去。如果真的想改變，那就現在開始，而不是一直哀嘆過去。」也有人指出年齡本身根本不是問題「你是 27 歲，不是 67 歲，人生才剛開始而已，別這麼戲劇化，更別把時間管理失敗怪在遊戲和動漫身上。」
另一派網友則認為，問題不在興趣本身而在自制力，「如果你對動漫和遊戲沒有自制力，那換成其他興趣也一樣失控」、「馬斯克也玩遊戲啊」、「我現在 41 歲結婚生子，還是很享受為一款新遊戲熬夜玩 14 小時。」也有網友從人生階段角度安慰原 PO「兄弟，人生在 20 多歲後期、30 多歲會變得更好，真的不用這麼悲觀。」
I'm 27.— daz (@MetamateDaz) January 15, 2026
I deeply regret spending so much of my younger years playing games and watching anime.
The freshest, most youthful days of my life wasted away.
If you're 21, please Lock In.
It only gets harder as you age.￼
