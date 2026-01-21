27歲網友後悔「青春都花在遊戲」　文破千萬觀看「自律更重要」

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記者楊智仁／綜合報導

一則關於「後悔年輕沉迷遊戲與動漫」的推特貼文，近日在社群平台掀起激烈討論，一名 27 歲網友發文自省，直言自己浪費了人生最青春的歲月，貼文吸引超過 1600 萬次觀看，也引來大量網友回應。

▼「後悔沉迷遊戲與動漫」貼文引討論。（圖／資料照）▲▼玩遊戲。（圖／資料照）

原 PO 在貼文中寫道「我 27 歲了，非常後悔把這麼多年輕的時光拿去打遊戲、看動漫。人生最新鮮、最有活力的日子就這樣浪費掉，如果你現在 21 歲請務必『專心衝刺』，因為年紀只會越來越難。」這段話迅速引起討論，有些人認同他的說法，但也有不少網友，直言這樣的說法只是為現況不如意找藉口。

有網友直言，「這種說法只是懶得面對現實的藉口，回頭用憤怒看待過去。如果真的想改變，那就現在開始，而不是一直哀嘆過去。」也有人指出年齡本身根本不是問題「你是 27 歲，不是 67 歲，人生才剛開始而已，別這麼戲劇化，更別把時間管理失敗怪在遊戲和動漫身上。」

另一派網友則認為，問題不在興趣本身而在自制力，「如果你對動漫和遊戲沒有自制力，那換成其他興趣也一樣失控」、「馬斯克也玩遊戲啊」、「我現在 41 歲結婚生子，還是很享受為一款新遊戲熬夜玩 14 小時。」也有網友從人生階段角度安慰原 PO「兄弟，人生在 20 多歲後期、30 多歲會變得更好，真的不用這麼悲觀。」

