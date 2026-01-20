ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

台北首座沉浸式地下城西門開張！動漫、K-POP集結瞄準年輕市場

記者楊智仁／台北報導

位於捷運西門站的「西門地下市」正式開幕，打破過往交通過道印象，將西門捷運站地下街塑造成台北首座結合動漫、二次元、K-POP 文化的沉浸式娛樂文化場所。執行長也指出，「透過燈光設計、主題裝置、大量霓虹燈的視覺整合，將全長 215 公尺的廊道轉化為極具張力的舞台。」

▼西門地下市正式開幕打造新娛樂場所。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 西門地下市 。（圖／記者蘇晟彥攝）

為了滿足不同興趣粉絲，「西門地下市」結合動漫零售龍頭 animate ( 安利美特 ) 在此設立快閃店，並定期更換主題，星宇文創與 FANFANS 策展店也同步登場，同時引入專注韓流文化 FANME 不僅販售專輯，更打造 K-POP 應援實體基地，拉近台灣 Z 世代與國際偶像之間的距離。不僅如此，火影忍者官方授權「一樂拉麵」把動漫場景搬進「西門地下市」讓粉絲們好好朝聖，結合韓流、動漫、音樂、插畫相當多元。

▲▼ 西門地下市 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 西門地下市 。（圖／記者蘇晟彥攝）

「西門地下市」即日起正式對外營運，預計 2 月上旬率先試行數位市民 APP 系統，讓粉絲能即時掌握各類二次元或韓流的情報，執行長周上閔指出，「台灣不缺百貨公司，但缺一個能讓年輕人歸屬的風格聚落，西門地下市政市要填補這塊缺口，讓台北城市風格更完整。」

▲▼ 西門地下市 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 西門地下市 。（圖／記者蘇晟彥攝）

