《動物森友會》最狂「成人島」遭封殺！作者：感謝老任放過5年

以療癒系、童趣風格著稱的《集合啦！動物森友會》中，竟然隱藏著一座讓無數玩家驚嘆、甚至被稱為「傳奇」的暗黑島嶼。近日，這座「成人島」正式遭到官方強制刪除，作者 @churip_ccc 隨即發文致謝並道歉，為這段長達 5 年的「非法經營」畫下句點。

這座島嶼自 2020 年遊戲上市後不久便已成形，透過「我的設計」所模擬日本現實中的夜生活與成人娛樂場所，在玩家間建立起極高的知名度。近日作者在社群平台 透露，任天堂在更新的前夕正式刪除了這座島。他並未對此感到不滿，反而向任天堂致歉，並表示「感謝這 5 年多來的視而不見，謝謝所有造訪過的人，以及在影片中介紹這裡的實況主們。」

這座「成人島」之所以討論度如此之高，是因為其展現了與原著風格完全背道而馳的世界觀，玩家登島後，映入眼簾的是神還原日本特種行業文化的「免費案內所」，島上更充滿了江戶風情的紅燈區、成人用品店，以及擺放著米開朗基羅大衛像、充滿性暗示的「愛情旅館」，甚至連帕青哥店、吸菸區、甚至是販售「天然草藥」的攤位也應有盡有。