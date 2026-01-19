ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《GTA 6》鐵粉罹癌「剩一年」恐撐不到上市　官方暖心搶試玩

記者楊智仁／綜合報導

備受矚目的傳奇遊戲續作《俠盜獵車手 VI》（GTA 6）尚未正式問世，近日卻傳出一段餘韻打動人心的暖心軼事。遊戲開發商 Rockstar Games 傳出正在安排讓一名癌症末期的死忠粉絲，在遊戲正式發售前搶先體驗這部霸權作品。

▲▼GTA。（圖／翻攝自推特）

這起感人事件源於 Ubisoft 多倫多開發者 Anthony Armstrong 在 LinkedIn 上的公開求援。他表示，一名玩家與癌症搏鬥一年後，近期接獲最令人心碎的消息「僅剩下 6 - 12 個月的生命」，身為《GTA》系列資深鐵粉，該玩家恐怕無法撐到《GTA 6》上市的那一天，Armstrong 哀慟寫到「他離開我們的那個月，可能正是遊戲上市的時候。」

根據外媒報導，Rockstar 的母公司 Take-Two 隨後傳回「好消息」，Armstrong 本人隨後也在 LinkedIn 透露，Take-Two 執行長 Strauss Zelnick 已親自聯繫，目前正等待與 Rockstar 團隊進一步討論搶先試玩的細節，「我們今天和他們談過了並得到了好消息，這是我目前能說的全部，但我要從心底感謝大家的幫助。」這則貼文不僅展現了遊戲業界在追求超高製作品質 外的人文關懷，更引發網友熱烈討論。

