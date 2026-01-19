ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日小學竟發「鋼彈模型」當教材！老師叮嚀這句網笑翻：英才教育

記者楊智仁／綜合報導

備受矚目的日本國民級 IP「鋼彈」（Gundam）不僅是動漫界的長青作品，現在更走進了校園，成為小學生的教材。近日有日本網友在社群平台分享，現在小學竟然會發放鋼彈模型給學生引發熱烈討論，老師特別叮嚀的一句話，更讓萬名網友笑噴，直呼「時代真的不一樣了」。

▲▼鋼彈。（圖／翻攝自萬代）

該名網友發文表示，現在的小學竟然會發放鋼彈模型作為教材，而女兒帶回家後還特別轉述「老師有說禁止轉賣喔！」讓原PO當場爆笑。事實上，這並非單純的娛樂活動，而是萬代自 2021 年起推動的永續發展（SDGs）教育計畫「鋼彈模型學園」（ガンプラアカデミア），該計畫免費提供模型教材給全日本的小學，旨在讓學生透過超高製作品質的組裝體驗與影像教材，學習「製作物品」的樂趣，並進一步探討地球環境問題與永續發展的應對措施。

這項計畫引發廣大網友的迴響，紛紛留言稱讚「能學到製作東西的樂趣真是太棒了」、「這簡直是鋼彈英才教育，我都想入學了」。此外，也釣出許多 80 年代的資深粉絲感嘆，當年鋼彈熱潮時，如果把模型帶去學校絕對會被沒收，「沒想到現在竟然變成了正式教材」，這種反差感也讓不少老粉感到餘韻打動人心，對科技教育的進步感觸良多

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

