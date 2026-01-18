Kson爆新對戒笑料事　前室友「霸氣付款」秒出糗網羨：感情真好

記者黃冠瑋／綜合報導

VTuber「總長Kson」一直以來以趣味互動的直播效果，擄獲不少台灣粉絲。近期她更是展現令所有網友羨慕一面，在日前直播雜談中突然向觀眾曬出新買「粗大對戒」，原因竟是與她超要好前室友（PJK，睡衣子）不小心弄丟戒指，於是想重新補買，結果發生一段令Kson總長笑翻的意外插曲。

▼Kson日前直播突然曬出新對戒。（圖／翻攝自YouTube／kson ONAIR）

關於此次總長Kson曬出新買的對戒一事，Kson就透露其實是前室友（PJK，睡衣子）要她向觀眾說明，Kson在得知PJK要買新對戒時，她感到非常震驚，沒想到對方居然弄丟了，不過恰巧的是她自己也想換一對粗大一點的戒指，來凸顯她霸氣一面，因此Kson沒有感到很生氣，但PJK第一時間卻反問她「你沒弄丟嗎」，卻讓她感到哭笑不得。

在反覆挑選過後，Kson選擇了一個粗大獷感的金色戒指，做工呈現兩邊對稱，中心鑲嵌著超大寶石、周圍則是小鑽點綴，對於一般人而言可說是非常難駕馭的戒指，不過也剛好符合Kson總長一直以來嚮往黑道大姊霸氣風範，戴上去可說是氣場直接拉滿，至於PJK則是挑選同款銀色。此外值得一提的是，在購買過程中，Kson也意外爆料PJK所發生令她笑翻事，結帳時PJK原是很帥氣接過帳單想率先使用才剛辦新的信用卡付款，但由於刷卡額度僅只有3萬日圓（約新台幣6,017元），因此太低無法付款，帥不過三秒，最終便讓Kson直接幫忙付款（約新台幣60,185元）。

Kson後續則是不斷吐槽，這個額度真的太低了，至於如何還款，Kson則是向PJK提議可以請她一起吃飯、旅遊來還款就好。事情曝光後，許多網友也紛紛對於她們感情關係感到相當羨慕，並希望能繼續維持好這段關係，讓粉絲觀眾聽到更多關於她們之間所發生的有趣爆料。