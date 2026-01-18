《葬送的芙莉蓮》第二季首播封神　海外9.35分登史上最高評價

記者楊智仁／綜合報導

備受矚目的《葬送的芙莉蓮》動畫於 17 日凌晨播出，而第二季表現沒有讓粉絲們失望，超高製作品質，搭配作品細膩又深刻的人生體悟，讓動畫大受好評，目前在歐美動漫評分網站 MyAnimeList 更是獲得史上最高的 9.35 分。

餘韻打動人心《葬送的芙莉蓮》動畫第二季絕對是粉絲們最期待的霸權，動畫開頭人氣樂團 Mrs. GREEN APPLE 所演唱的主題曲「lulu.」憑著絕美 MV 作畫馬上讓人想起第一季感動回憶，該 MV 僅一天就突破了 130 萬觀看。芙莉蓮、費倫、修塔爾克三人再度踏上旅程，讓人會心一笑的對話、芙莉蓮貫穿過去與現在心靈的全新領悟、費倫、修塔爾克藏在內心中的重要情感，《葬送的芙莉蓮》僅第一集就讓粉絲們感到無比滿足。

▼《葬送的芙莉蓮》第二季。（圖／翻攝自@Anime_Frieren推特）

《葬送的芙莉蓮》第二季在動畫瘋上為完美的五星評價，歐美動漫評分網站 MyAnimeList 更是獲得超高 9.35 分 ( 共 1.8 萬人評價 )，超越了《葬送的芙莉蓮》第一季 9.29 分成為網站動畫歷史上最高分作品。而究竟第二季接下來又會帶給粉絲怎麼樣的感動，就讓我們跟著芙莉蓮三人繼續踏上旅程。