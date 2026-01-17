《墮落之王2》遭控抄襲黑夜君臨　銀盔酷似「追蹤者」官方秒澄清

記者黃冠瑋／綜合報導

類魂遊戲《墮落之王》開發商CI Games早在去年就宣布《墮落之王2》，將會在2026年登場，讓不少玩家開始期待新作內容。對此，官方就在近日分享了一張遊戲未命名角色圖，然而就遭到網友質疑，銀色盔甲再加上鋸齒狀長劍設計很像是抄襲自《艾爾登法環 黑夜君臨》「追蹤者」，讓官方不得不曬證據自證清白。

▼《墮落之王2》遭質疑抄襲黑夜君臨。（圖／翻攝自YouTube／CI Games）

關於此次爭議可說是呈現兩極化反應，有的人認為只是恰巧剛好兩個角色類似，但不能說完全一樣，而許多人則表示，CI Games擺明就是「明目張膽的盜竊」。面對如此排山倒海的質疑，時常敢於發言執行長Marek Tyminski便火速曬出證據，以此來證明該設計並未抄襲自《艾爾登法環：夜之統治》。

其中就指出早在2024年7月17日的內部私聊訊息中，就有包含了名為「HallowedBro」的角色完整渲染圖，在當時就已經在討論如何調整這個角色樣貌，至於《艾爾登法環黑夜君臨》則是在2024年12月後才大量公布遊戲資訊，比較起來消息日期晚了近半年時間，因此CI Games的美術人員根本不可能從該遊戲中竊取設計。

至於為何相似，是因為此設計原型相對常見，畢竟身披重甲的騎士佩戴藍色罩袍或其他布飾並不稀奇。如果仔細看會發現，這位《墮落之王2》角色盔甲細節，包括多段式肩甲和胸甲，以及造型凶悍的全盔，頭盔上飾有五片鋒利的鰭狀物，但追蹤者身穿卻是更簡潔輕便的肩甲和一體式胸甲，頭盔上還裝飾著一對銀色翅膀。另外，《墮落之王》（Lords of the Fallen）中存在各種各樣的劍，其中許多都擁有鋒利無比、邊緣鋸齒狀的劍刃。