ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《墮落之王2》遭控抄襲黑夜君臨　銀盔酷似「追蹤者」官方秒澄清

記者黃冠瑋／綜合報導

類魂遊戲《墮落之王》開發商CI Games早在去年就宣布《墮落之王2》，將會在2026年登場，讓不少玩家開始期待新作內容。對此，官方就在近日分享了一張遊戲未命名角色圖，然而就遭到網友質疑，銀色盔甲再加上鋸齒狀長劍設計很像是抄襲自《艾爾登法環 黑夜君臨》「追蹤者」，讓官方不得不曬證據自證清白。

▼《墮落之王2》遭質疑抄襲黑夜君臨。（圖／翻攝自YouTube／CI Games）

▲▼《墮落之王2》遭質疑抄襲黑夜君臨。（圖／翻攝自YouTube／CI Games）

關於此次爭議可說是呈現兩極化反應，有的人認為只是恰巧剛好兩個角色類似，但不能說完全一樣，而許多人則表示，CI Games擺明就是「明目張膽的盜竊」。面對如此排山倒海的質疑，時常敢於發言執行長Marek Tyminski便火速曬出證據，以此來證明該設計並未抄襲自《艾爾登法環：夜之統治》。

其中就指出早在2024年7月17日的內部私聊訊息中，就有包含了名為「HallowedBro」的角色完整渲染圖，在當時就已經在討論如何調整這個角色樣貌，至於《艾爾登法環黑夜君臨》則是在2024年12月後才大量公布遊戲資訊，比較起來消息日期晚了近半年時間，因此CI Games的美術人員根本不可能從該遊戲中竊取設計。

至於為何相似，是因為此設計原型相對常見，畢竟身披重甲的騎士佩戴藍色罩袍或其他布飾並不稀奇。如果仔細看會發現，這位《墮落之王2》角色盔甲細節，包括多段式肩甲和胸甲，以及造型凶悍的全盔，頭盔上飾有五片鋒利的鰭狀物，但追蹤者身穿卻是更簡潔輕便的肩甲和一體式胸甲，頭盔上還裝飾著一對銀色翅膀。另外，《墮落之王》（Lords of the Fallen）中存在各種各樣的劍，其中許多都擁有鋒利無比、邊緣鋸齒狀的劍刃。

關鍵字：墮落之王2CI Games

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【挺身而出】女搭車亮刀司機衝前架住　女乘客目擊感恩：很偉大

推薦閱讀

《墮落之王2》遭控抄襲黑夜君臨　銀盔酷似「追蹤者」官方秒澄清

中國手遊來勢洶洶！《劍星》金亨泰寄AI厚望對抗「人海戰術」

《柏德之門3》Switch2版遭無緣駁回　執行長證實：無法左右

育碧開發大讚《幻象》為「4A等級」　內容極少引網酸：太諷刺

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

《幻獸帕魯》卡牌化惹議！製作人嗆：罵兩年了...去玩別的遊戲

《寶可夢》樂高遭黃牛哄抬高價　免費稀有「關都徽章」飆破6000

中國1款遊戲2000人做...韓製作人直言：不靠AI根本打不贏

81歲阿嬤成實況主爆紅　遊戲背後藏洋蔥「幫抗癌孫募款」網淚崩

《RO仙境傳說：世界之旅》明上市！林依晨亮相感性曝24年緣分

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《GTA Online》全面禁止柯克字眼

《劍星》金亨泰寄AI對抗人海戰術

《墮落之王2》遭控抄襲黑夜君臨

《寶可夢》樂高遭黃牛哄抬高價

7年老遊戲祭一折特價賣爆

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更

81歲阿嬤成實況主「幫抗癌孫募款」

育碧開發大讚《幻象》為4A等級

《柏德之門3》Switch2版遭駁回

史上最貴寶可夢卡牌再出售！

最新新聞

《墮落之王2》遭控抄襲黑夜君臨

《劍星》金亨泰寄AI對抗人海戰術

《柏德之門3》Switch2版遭駁回

育碧開發大讚《幻象》為4A等級

《GTA Online》全面禁止柯克字眼

《幻獸帕魯》製作人開嗆黑粉

《寶可夢》樂高遭黃牛哄抬高價

韓遊戲製作人：不靠AI打不贏中國

81歲阿嬤成實況主「幫抗癌孫募款」

《RO仙境傳說：世界之旅》明上市

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366