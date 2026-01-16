育碧開發大讚《幻象》為「4A等級」　內容極少引網酸：太諷刺

記者黃冠瑋／綜合報導

一直以來關於如何定義「3A遊戲」都未有明確規範，不過卻深受許多開發商拿來代稱高昂成本製作。然而近期關於這一詞卻又再次引起議論，原因竟是一名育碧開發人員在社群上聲稱《刺客教條：暗影者》和《刺客教條：幻象》為「4A級遊戲」，沒多久便遭到大量網友嘲諷，「毫無說服力」。

▼《刺客教條：幻象》被育碧開發聲稱4A遭到群嘲。（圖／翻攝自X／@assassinscreed）

如果時常在關注遊戲圈產業的玩家就會知道，其實這不是育碧第一次聲稱自家遊戲是4A等級，早在《怒海戰記》發售前，Ubisoft就曾公開宣稱該作是超越傳統3A規模的「4A等級遊戲」，然而上線後的表現和評價卻不如預期理想，因此此等形容被當時許多人認為根本就是反諷一詞。

如今育碧索菲亞工作室的製作人Krasimira Yakovlieva又提到，「《幻象》是首款可在 iPhone 15 Pro及新款iPad上原生運作的AAAA級遊戲」、「《暗影者》則是首款原生登陸macOS平台的次世代AAAA級遊戲」，讓許多網友再度炸鍋，雖說《刺客教條：暗影者》育碧傾注心血所製作遊戲，因此內部聲稱是4A等級遊戲，讓許多網友還勉強接受，但《刺客教條：幻象》起初設計時，就是《刺客教條：維京紀元》後所衍生的作品，因此地圖規模相對較小，遊戲內容也比過去還來的少，但卻被歸類為4A，確實有點誇大其辭。或許是意識到不當發言，隨後該則貼文已修改用詞，《暗影者》改稱為「次世代遊戲」，而《幻象》則把任何誇大之詞都做了刪除。