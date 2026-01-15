ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

81歲阿嬤成實況主爆紅　遊戲背後藏洋蔥「幫抗癌孫募款」網淚崩

記者楊智仁／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城一名 81 歲的阿嬤，原本從未想過自己會成為 YouTube 創作者，因為想為孫子籌措癌症的醫療費用開始玩起了《Minecraft》，意外改變了全家人的人生，也感動無數網友。

▼阿嬤玩起《Minecraft》為孫子籌措醫療費。（圖／翻攝自YT）▲▼阿嬤。（圖／翻攝自YT）

這名阿嬤名叫 蘇・雅各（Sue Jacquot）在孫子們的介紹下接觸《Minecraft》，並開設名為「Gramma Crackers」的 YouTube 頻道，頻道成立的初衷只有一個目的：替 17 歲、在 2024 年被診斷罹癌的孫子 傑克（Jack Self） 籌措醫療費用，「我其實對遊戲一點都不好奇，但只要孫子想跟你互動，你就會願意去做。」阿嬤坦言，自己一開始只是想多陪陪孩子們，沒想到第一支影片就迅速爆紅觀看次數突破 50 萬。

隨著影片持續上傳「Gramma Crackers」頻道訂閱數一路成長，至今已突破 10 萬人，來自全球的觀眾不僅留言打氣，捐款金額更從 1 美元到 5,000 美元不等，家人同步發起的募資平台 GoFundMe 也成功募得近 3.5 萬美元。另一名孫子奧斯汀回憶當時狀況直呼不可思議，「捐款金額落差非常大，從 1 塊錢到 5,000 塊都有，真的讓我們全家都嚇到了。」阿嬤也表示，遊戲社群帶來的溫暖遠超過金錢本身，「大家送來的祝福、禱告和鼓勵，對我們來說意義重大。」

而最令人振奮的消息也在近日傳來，孫子傑克已經成功戰勝癌症，「看到大家對我阿嬤這麼好真的很感動，那份善意讓人一輩子忘不了。」原本只是為了拉近與孫子距離而接觸遊戲，沒想到卻發展成一股凝聚希望的力量。這名 81 歲的阿嬤，用一款遊戲、一個頻道，替家人撐過最艱難的時刻，也讓全世界看見了遊戲社群最溫柔的一面。

