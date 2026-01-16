ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

記者黃冠瑋／綜合報導

《俠盜獵車手V》（GTA5）推出11年後仍然人氣不減，其中衍生線上模式《GTA Online》更是由於可玩自由度超高，一直深受玩家喜愛。近期官方更是推動了能允許玩家創建自己的任務，不過卻有玩家似乎玩笑開過頭，以「柯克暗殺槍擊」強化暴力正當，讓官方不得不開始嚴厲全面禁止與「柯克暗殺」行為與字眼。

▼《GTA Online》全面禁止柯克字眼。（圖／翻攝自《GTA Online》）

▲▼《GTA Online》全面禁止柯克字眼。（圖／翻攝自《GTA Online》）

關於柯克槍擊案事件始末，其實是在9月10日，右翼政治活動家、美國Turning Point USA組織聯合創辦人Charlie Kirk在猶他谷大學​​（UVU）公開露面時遭暗殺。 31歲的柯克頸部中彈，子彈來自一支栓動式步槍。而當時，最致命一槍是在柯克於UVU發表演講期間，從附近屋頂射出的。柯克隨後被送往猶他州奧勒姆市的蒂姆帕納戈斯地區醫院（Timpanagos Regional Hospital），最終因傷勢過重不治身亡。嫌犯在經過一天的搜捕後投案自首，目前仍在等待審判。該起事件發生後，連帶影響遊戲圈，包括Valve和Reddit在內的多家公司執行長應美國眾議院監督委員會的要求，於2025年10月在國會山莊出席聽證會。

正因如此，只要遊戲中出現類似「柯克暗殺」行為，都很有可能會被外界認為是遊戲在助長此類暴力風氣，恰巧的是在去年12月《GTA Online》官方正好實裝名為「山丘安全屋」的更新後，玩家便可自行規劃自己的任務，然而近期卻發現有玩家化名為「我是查理柯克」等並在遊戲自訂「柯克暗殺槍擊」任務。

在該任務中，玩家扮演一名位於屋頂的狙擊手，目標是使用狙擊步槍從有利位置射殺一名演員。完成柯克任務後，玩家將獲得15點任務點數。任務中處處可見對猶他谷大學​​事件的暗示，包括柯克遇刺時發表演說的帳篷，因此引起Rockstar Games高度關注，並已嚴厲刪除此相關任務，並把Charlie Kirk 的名字添加到其「詞語過濾器」中，這意味著玩家無法再創建包含他全名的任務，也無法搜尋包含該全名的任務。

對此，關於官方禁止一事，也是情有可原，畢竟遊戲中存在著多個槍枝暴力，避免日後產生外界指責事遊戲助長如此慘忍暴力行為，而先行採取措施。另外，Rockstar Games也不是第一位禁止「柯克暗殺」相關內容的開發商，像是知名開發平台Roblox就在伺服器上刪除了超過100條用戶生成有關柯克內容，禁止在遊戲中重現敏感暴力的現實世界事件。此外，平台執行長也對柯克的死感到相當悲痛。

關鍵字：GTARockstar Games

