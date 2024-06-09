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南韓《英雄聯盟》天才中路涉殺人案！求歡不成「枕頭悶死女友人」

▲韓國知名《英雄聯盟》選手Yaharong涉嫌殺害女性友人。（圖／翻攝自LOL Esports Flickr、微博）

▲韓國前《英雄聯盟》選手Yaharong涉嫌殺害女性友人。（圖／翻攝自LOL Esports Flickr）

記者閔文昱／綜合報導

越南河內近日發生一起震驚電競圈的命案，韓國知名《英雄聯盟》職業選手Yaharong（本名Lee Chan-ju，中文直譯李燦珠）在一間飯店內，因疑似被一名女性拒絕性關係，竟將對方用枕頭悶死，事後試圖逃出飯店輕生，遭飯店人員制止並通報警方。目前Yaharong已被警方逮捕，並將被引渡回韓國，接受進一步調查和審判。

綜合外媒報導，這起事件發生在5月30日下午，Yaharong與一名33歲的女性在飯店中發生爭執，只因對方拒絕與他發生性關係，隨後Yaharong就用枕頭將對方悶死，並逃出房間企圖到飯店的65樓跳樓自殺，幸好被飯店人員發現並制止。警方獲報後趕往現場，發現該名女性已經死亡。

▲韓國知名《英雄聯盟》選手Yaharong涉嫌殺害女性友人。（圖／翻攝自LOL Esports Flickr、微博）

▲Yaharong涉越南命案引發南韓媒體與電競界震驚。（圖／翻攝自微博）

起初，警方調查這兩名韓國觀光客，男性嫌疑人被報導為一名44歲的男子，但經過身分比對後，發現此人實際上只有24歲，並且是韓國的《英雄聯盟》職業電玩選手Yaharong。越南當地媒體和韓國媒體均有報導此事，並確認嫌疑人為Yaharong。

事實上，Yaharong曾在2022年加盟日本賽區DFM後，被外媒《League on Lock》評選為中路前六強，也被認為是「有史以來最有前途的選手」之一，不過他在同年11月底就遭戰隊解約，之後也無加盟其他戰隊，去年4月更被爆出因裸體涉嫌妨礙營業被逮，聲勢可謂一落千丈，令粉絲惋惜不已。

▼Yaharong曾被譽為「有史以來最有前途的選手」。（圖／翻攝自LOL Esports Flickr）

▲韓國知名《英雄聯盟》選手Yaharong涉嫌殺害女性友人。（圖／翻攝自LOL Esports Flickr、微博）

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關鍵字：電競韓國越南殺人Yaharong

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