《赤血沙漠》地圖規模驚人曝光　官方坦承：「太大」無法量化

記者黃冠瑋／綜合報導

作為長青MMORPG《黑色沙漠》衍生作《赤血沙漠》即將在3月20日上市，對此官方也在近期公開了關於地圖製作規模細節，其中開發公司Pearl Abyss就爆料，遊戲中「帕衛爾大陸」將會比《上古卷軸5》和《碧血狂殺2》的地圖大上超過兩倍，甚至難以估計，不過官方也強調「大不等於品質優良」。

▼《赤血沙漠》地圖大到難以想像。（圖／翻攝自《赤血沙漠》Steam）

▲▼《赤血沙漠》地圖大到難已想像。（圖／翻攝自《赤血沙漠》Steam）

根據外媒報導，隨著《赤血沙漠》即將在3月20日上市，Pearl Abyss公關總監Will Powers也在近期參與了「New Game+ Showcase2026」活動，其中就透露其實《赤血沙漠》中「帕衛爾大陸」遠超玩家們想像，他認為用數字很難真正體現遊戲地圖驚人規模，但如果要比擬可遊玩區域面積至少是《上古卷軸5：無界天際》這種開放世界2倍之大，甚至比Rockstar所製作的《碧血狂殺2》地圖還要更加龐大。雖說Will Powers認為大到無法量化，但根據他所透露資訊，基於《上古卷軸5：無界天際》地圖規模大約是37平方公里，因此初步估計「帕衛爾大陸」將會超過75平方公里。

不過Powers也強調《赤血沙漠》地圖大小並不能決定其品質高低，相對地玩家在世界中實際進行的操作才是關鍵因素，對於他而言，開放世界遊戲的精髓在於做事情、參與活動、消磨時間，而不是一味追求大規模，目標是想創造一個不僅規模龐大，而且互動性極強的開放世界。

至於地圖龐大之餘，就有不少人開始擔心，地圖會不會因為太多地方需要解鎖，導致探索進度緩慢，對此官方則是強調相較於《上古卷軸5：無界天際》和《碧血狂殺2》不同的是，《赤血沙漠》可以騎龍翱翔快速穿梭，大大減去探索時間，因此地圖也會出現包含天空島嶼等非常特殊探索區域。

