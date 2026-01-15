ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢》樂高遭黃牛哄抬高價　免費稀有「關都徽章」飆破6000

記者黃冠瑋／綜合報導

早在2025年3月樂高官方就搶先預告，未來將會推出積木版寶可夢，如今粉絲期待已久商品終於亮相，其中包括皮卡丘、噴火龍、伊布等高人氣寶可夢。然而一旦商品熱度爆表，終究難以逃脫遭到黃牛哄抬物價命運，一款包含妙蛙花、噴火龍和水箭龜組合樂高就飆破30,000元，甚至連免費獲得道館徽章也強賣6000元。

有鑑於樂高和寶可夢系列的超高人氣，因此這些新樂高套裝成為黃牛的目標也就不足為奇，在過去寶可夢系列產品長期以來都是黃牛鎖定的目標，像是寶可夢集換式卡牌遊戲（TCG）就是近年來深受黃牛所害。如今，距離全新樂高寶可夢套裝的發售僅剩一個月，果不其然依舊要遭到黃牛威脅。

在此原售價樂高套裝普遍都不超過700美元（相當於新台幣21,000元），就連定價最高的妙蛙花、噴火龍和水箭龜組合樂高僅只是（相當於新台幣19,500元），如果時常在接觸樂高玩家就會知道，本身收集樂高就是一項昂貴嗜好，要收集完整動輒都要上萬元，然而依舊難以抵擋玩家購買慾望，更何況此次還是與《寶可夢》合作，也如外界預期一樣，官方還未正式發售，商品預購就被瘋搶一空。

眼見有利可圖，黃牛們開始進行第二次預購上商品轉賣，在知名拍賣網eBay上快速搜尋樂高寶可夢套裝，就會發現許多新款樂高商品的售價遠高於寶可夢中心和樂高官網的建議零售價。像是，有賣家將樂高皮卡丘套裝標價350美元（相當於新台幣10,500元），而另一款妙蛙花、噴火龍和水箭龜套裝則標價1,000美元（相當於新台幣30,000元）。不過更誇張的還是寶可夢中心獨家贈送的關都道館徽章組合，售價竟賣破200美元（相當於新台幣6,000元），並且依舊有人願意買單，眾所皆知關都道館徽章組合僅須在官方購買商品再加上有官方會員，便可免費獲得。此次黃牛或許是消費者心態，由於此款商品限量發售，未來很可能難以尋找，因此成為了黃牛下手目標，但由此可見《寶可夢》玩家的熱愛是一般人難以想像。

