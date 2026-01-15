《幻獸帕魯》卡牌化惹議！製作人嗆：罵兩年了...去玩別的遊戲

記者楊智仁／綜合報導

話題生存遊戲《幻獸帕魯》再度站上風口浪尖，隨著官方日前宣布將於 7 月推出實體集換式卡牌遊戲《幻獸帕魯 官方卡牌遊戲》，相關討論迅速在網路延燒，不只引發期待也再度招來批評聲浪。對此，《幻獸帕魯》設計師、同時身兼 Pocketpair 發行部門負責人的「Bucky」不忍了，直接在社群平台正面回擊。

▼《幻獸帕魯》製作人開嗆黑粉。（圖／翻攝自Steam）

Bucky 在推特發文表示，看到玩家對卡牌遊戲的熱烈反應「很棒」，但同時也忍不住調侃，「那些情緒崩潰的反應其實也挺好笑的」。他直言《幻獸帕魯》剛推出搶先體驗時，被黑、被罵幾乎成了一種流行趨勢，「我可以理解，因為很好蹭流量」，但話鋒一轉，他反問「現在都過兩年了還在罵？或許該把時間用在更好的事情上。」

針對外界長期將《幻獸帕魯》與《寶可夢》相比，甚至質疑卡牌遊戲只是「炒冷飯」的說法，Bucky 也強調，如今每年推出的遊戲數量早已多到玩不完，「如果過了兩年，還在對一款你自稱不喜歡的遊戲發牢騷，那問題可能不在遊戲，而是在你自己。」他更直白表示「去玩別的吧，現在真的有太多好遊戲了。」

事實上，《幻獸帕魯 官方卡牌遊戲》雖然難免被拿來與《寶可夢》對照，但玩法設計主打資源收集、基地建設，以及與「帕魯」並肩作戰，與傳統對戰型卡牌仍有明顯差異。不過，仍有部分玩家質疑官方是否該將資源集中在本篇開發，認為「主遊戲都還沒做完，衍生作品並非當務之急」。