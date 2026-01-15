ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

中國1款遊戲2000人做...韓製作人直言：不靠AI根本打不贏

記者楊智仁／綜合報導

南韓遊戲公司 Shift Up（代表作《勝利女神：妮姬》、《劍星》）執行長金亨泰，近日公開談論生成式 AI 在遊戲產業中的關鍵角色，直言面對投入龐大人力的中國遊戲產業，唯有透過 AI 技術才能讓「一個人發揮百人戰力」，否則難以正面競爭。

▼金亨泰直言必須投入AI技術。（圖／翻攝自Steam）▲▼AI。（圖／翻攝自Steam）

根據外媒報導，金亨泰出席在青瓦台舉行的「2026年經濟成長戰略－韓國經濟大躍進元年」國民報告會，針對遊戲產業與 AI 技術發展提出建言。他坦言，當韓國遊戲進軍海外市場時，第一個遇到的競爭對手往往就是中國遊戲，這也讓他對人力規模差距產生強烈危機感。金亨泰指出，Shift Up 一款遊戲約投入150人開發，但中國遊戲公司往往動員1,000至2,000人，在內容量與完成度上形成巨大落差「單靠傳統方式，很難正面對抗。」

因此，他認為 AI 是不可或缺的解方，金亨泰強調，AI 的普及不代表人們會失業，反而是「就算把所有人力都用上仍然不足」，未來必須讓所有從業者都熟悉 AI 工具，才能讓一個人發揮相當於百人的生產力，與中國、美國等大規模人力產業抗衡。除了硬體與半導體技術發展外，他也呼籲政府應協助國民更有效率地使用 AI，金亨泰提到，韓國的 ChatGPT 付費使用率僅次於美國，排名全球第二顯示年輕世代對 AI 接受度極高，「AI 將是年輕世代的未來，也能成為產業應用的重要新願景。」

在具體做法上，他建議扶植能讓一般使用者輕鬆使用 AI 的平台型新創公司，金亨泰直言，要直接用 AI 與 Google、Amazon 競爭並不現實，因此應著重於利用 API 打造整合平台，並搭配社會制度降低民眾使用 AI 的門檻。對此，文化體育觀光部長崔輝英回應，遊戲產業的 AI 支援是極其重要的政策課題，目前已有大型遊戲公司自行發展 AI 技術，並規劃與中小型遊戲公司共成長的方案，未來政府也將投入新一波預算，協助中小遊戲公司進行 AI 訂閱與應用。

