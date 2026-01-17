中國手遊來勢洶洶！《劍星》金亨泰寄AI厚望對抗「人海戰術」

記者黃冠瑋／綜合報導

開發商Shift Up創辦人暨執行長金亨泰，憑藉著打造《劍星》、《勝利女神：妮姬》等多款遊戲而享譽全世界。對此，身為繪師的他，更是不排斥在開發過程使用AI，近日他也在南韓政府主辦的重要經濟政策場合中，再度拋出「全面提升AI活用能力」主張，試圖對抗中國如此龐大的「人海戰術」，消息再度引發熱議。

▼《劍星》金亨泰寄AI厚望對抗中國「人海戰術」。（圖／翻攝自X／@NIKKE_japan）

根據外媒報導，金亨泰於1月9日受邀參加在青瓦台所舉行的「2026年經濟成長戰略 韓國經濟大躍進元年」國民報告會，其中就針對當今遊戲產業與AI技術的應用提出建議，指出韓國現今遊戲產業正面臨成本上升趨勢，再加上全球競爭急劇激烈，唯有活用AI生產力才能讓產業持續生存下去。

對此，金亨泰更是直言，目前他所屬公司Shift Up有高達80%營收都來自海外市場，而國內遊戲向海外宣傳所碰到的第一個對手便是來自中國遊戲市場，由於中國有龐大的開發規模與資源，再加上大量人力參與開發，幾乎是國內開發人力10倍，宛如一場不對等戰爭，因此在這樣的人力規模差距下，不管是內容的完成度還是數量，都很難正面對抗，單純比拚人數早已非可行策略。

如此激烈競爭，讓金亨泰再度強調AI重要性，他認為推廣生成式AI並不是取代人類工作，而是在現有人力資源，去放大每個開發者個人能力，讓他們都能具備「以一當百」的高效能，他也強調想用AI去跟Google或Amazon在基礎模型上競爭，現實上並不容易，因此應該是要轉向去扶植簡易操作平台的「中介型」新創公司，讓小型開發商與大型企業能一起共同成長。另外，其實早在過去金亨泰就對AI抱持著正面態度，不僅會在個人網站分享AI二創，《勝利女神：妮姬》許多官方圖繪也都能看見使用AI的影子。