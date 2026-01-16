《柏德之門3》Switch2版遭無緣駁回　執行長證實：無法左右

記者黃冠瑋／綜合報導

拉瑞安工作室自從在2023年以《柏德之門3》橫掃當年度遊戲大獎後，就受到許多玩家關注。隨著去年工作室搶在TGA2025公開最新開發新作《神諭》後，便有消息傳出工作室正為《柏德之門3》移植到Switch2做準備。然而近日拉瑞安工作室執行長卻證實，最終決定權不在手中，目前已被無緣駁回。

▼《柏德之門3》Switch2版遭無緣駁回。（圖／翻攝自《柏德之門3》Steam）



根據外媒報導，做一款以《龍與地下城》為背景的《柏德之門3》，其實早在2025年10月就一直有傳聞指稱開發團隊正在為該作進行移植，隨著去年12月拉瑞安工作室在Switch2與其他現代主機平台上推出了《神諭：原罪2》（Divinity: Original Sin II）的升級版本後，關於《柏德之門3》Switch2版呼聲更加濃厚。

不過或許要讓許多人期待落空了，近期在Reddit的一場問答活動中，Larian Studios執行長Swen Vincke親自回應了關於Switch2版本的相關消息，「首先承認團隊其實有意製作移植版，但最終決定權並不在我們手中」。對此，Swen Vincke關於Switch2版取消，很可能是遭到任天堂官方，或者是掌握《龍與地下城》相關權利的Hasbro及Wizards of the Coast否決，除此之外有關《龍與地下城》另一款小遊戲，也已經確定終止。

基於拉瑞安工作室全面著手老IP《神諭》製作，這也意味著工作室重心將會逐漸轉回自己所開發的原創IP，與此同時Swen Vincke也提到由於《柏德之門3》取得了無比成功，團隊在開發新作時確實感受到了必須超越自我的龐大壓力，畢竟有鑑於先前製作水準，想必一旦推出玩家不滿意作品，將會遭到非常巨大衝擊。