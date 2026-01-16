ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《柏德之門3》Switch2版遭無緣駁回　執行長證實：無法左右

記者黃冠瑋／綜合報導

拉瑞安工作室自從在2023年以《柏德之門3》橫掃當年度遊戲大獎後，就受到許多玩家關注。隨著去年工作室搶在TGA2025公開最新開發新作《神諭》後，便有消息傳出工作室正為《柏德之門3》移植到Switch2做準備。然而近日拉瑞安工作室執行長卻證實，最終決定權不在手中，目前已被無緣駁回。

▼《柏德之門3》Switch2版遭無緣駁回。（圖／翻攝自《柏德之門3》Steam）

▲▼《柏德之門3》Switch2版遭無緣駁回。（圖／翻攝自《柏德之門3》Steam）

根據外媒報導，做一款以《龍與地下城》為背景的《柏德之門3》，其實早在2025年10月就一直有傳聞指稱開發團隊正在為該作進行移植，隨著去年12月拉瑞安工作室在Switch2與其他現代主機平台上推出了《神諭：原罪2》（Divinity: Original Sin II）的升級版本後，關於《柏德之門3》Switch2版呼聲更加濃厚。

不過或許要讓許多人期待落空了，近期在Reddit的一場問答活動中，Larian Studios執行長Swen Vincke親自回應了關於Switch2版本的相關消息，「首先承認團隊其實有意製作移植版，但最終決定權並不在我們手中」。對此，Swen Vincke關於Switch2版取消，很可能是遭到任天堂官方，或者是掌握《龍與地下城》相關權利的Hasbro及Wizards of the Coast否決，除此之外有關《龍與地下城》另一款小遊戲，也已經確定終止。

基於拉瑞安工作室全面著手老IP《神諭》製作，這也意味著工作室重心將會逐漸轉回自己所開發的原創IP，與此同時Swen Vincke也提到由於《柏德之門3》取得了無比成功，團隊在開發新作時確實感受到了必須超越自我的龐大壓力，畢竟有鑑於先前製作水準，想必一旦推出玩家不滿意作品，將會遭到非常巨大衝擊。

Larian Studios | Divinity AMA
byu/Wombat_Medic inGames

關鍵字：柏德之門3

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【擦撞後竟落跑】金門機車路口碰撞！女騎士下車撿東西...然後直接騎走

推薦閱讀

《柏德之門3》Switch2版遭無緣駁回　執行長證實：無法左右

育碧開發大讚《幻象》為「4A等級」　內容極少引網酸：太諷刺

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

《幻獸帕魯》卡牌化惹議！製作人嗆：罵兩年了...去玩別的遊戲

《寶可夢》樂高遭黃牛哄抬高價　免費稀有「關都徽章」飆破6000

中國1款遊戲2000人做...韓製作人直言：不靠AI根本打不贏

81歲阿嬤成實況主爆紅　遊戲背後藏洋蔥「幫抗癌孫募款」網淚崩

《RO仙境傳說：世界之旅》明上市！林依晨亮相感性曝24年緣分

盜版還敢嗆官方？玩家狂抱怨遊戲Bug　開發者回嗆「你沒資格」

日本「寶可夢樂園」伊布旋轉木馬搶先公開！超萌設施網讚想去

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《GTA Online》全面禁止柯克字眼

《寶可夢》樂高遭黃牛哄抬高價

盜版玩家抱怨遊戲Bug...遭官方回嗆

育碧開發大讚《幻象》為4A等級

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更

「寶可夢樂園」伊布旋轉木馬公開

7年老遊戲祭一折特價賣爆

《柏德之門3》Switch2版遭駁回

81歲阿嬤成實況主「幫抗癌孫募款」

Steam開發者喊「AI邪惡」下架遊戲

最新新聞

《柏德之門3》Switch2版遭駁回

育碧開發大讚《幻象》為4A等級

《GTA Online》全面禁止柯克字眼

《幻獸帕魯》製作人開嗆黑粉

《寶可夢》樂高遭黃牛哄抬高價

韓遊戲製作人：不靠AI打不贏中國

81歲阿嬤成實況主「幫抗癌孫募款」

《RO仙境傳說：世界之旅》明上市

盜版玩家抱怨遊戲Bug...遭官方回嗆

「寶可夢樂園」伊布旋轉木馬公開

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366