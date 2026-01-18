ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

公司虧損高達32億日圓　巨大橫濱鋼彈吸175萬遊客仍大賠錢

記者楊智仁／綜合報導

日本「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」於 2020 - 2024 年間展出，1 : 1 打造高 18 公尺的霸氣鋼彈，這些年間吸引無數遊客到訪成為熱門景點，然而根據日本媒體報導，其營運公司負債總額竟高達 32 億日圓。

▼GUNDAM FACTORY YOKOHAMA。（圖／翻攝自@gfy_official_推特）▲▼GUNDAM FACTORY YOKOHAMA。（圖／翻攝自@gfy_official_推特）

根據東京商工調查（東京商工リサーチ）指出，「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」公司 Evolving G，已獲東京地方法院裁定開始特別清算程序，截至 2024 年 3 月期決算，該公司負債總額高達 32 億 6852 萬日圓。由於「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」長期累積虧損，導致公司出現嚴重的債務超過，在完成相關善後作業後 Evolving G 於 2025 年 2 月召開股東大會並決議解散，最終促成此次特別清算的裁定。

Evolving G 成立於 2019 年 3 月，並於 2020 年 12 月在橫濱山下碼頭開幕「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」，以可實際動作的等身大鋼彈作為核心展示，原本規劃僅展出 1 年，但因新冠疫情影響而多次延長展期，期間亦穿插維修休館，最終展出時間長達 3 年 3 個月。展覽期間累計吸引超過 175 萬人次入場參觀。

關鍵字：鋼彈

