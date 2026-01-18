《電馭叛客2077》宣傳男V遭唾棄？　官方澄清：性別交換門面

記者黃冠瑋／綜合報導

由CDPR所開發的《電馭叛客2077》上市初期可說是相當慘烈，幸好在後續憑藉著調整再加上2023年所推的擴充內容後，就廣受玩家好評。不過卻有人發現自從DLC《自由幻局》上線後，就鮮少看到官方使用主角男V作為宣傳，焦點幾乎都落在「女V」身上，對此CDPR創意總監則解釋，只是輪流交換門面才算公平。

▼《電馭叛客2077》宣傳改用女V。（圖／翻攝自X／@CyberpunkGame）

如果有玩過《電馭叛客2077》的玩家就會知道，遊戲主角V有兩種生理性別可選，並且性別器官可自由搭配，因此玩法上相對多元，而最早之前遊戲剛上市時，官方都是一直使用男性V作為大肆宣傳。不過自從DLC《自由幻局》（Phantom Liberty）在2023 年上市後，無論是在遊戲海報、預告片，甚至是聯動宣傳都換成了女V作為主要宣傳門面，因此也讓不少人開始猜測是不是存在這什麼特殊秘密，讓官方極度討厭男V宣傳。

對於網上眾多猜測，近期《電馭叛客2077》動畫總監Igor Sarzynski則給出回應，其實開發團隊並沒有唾棄男V，這只是團隊有意為之，修改了宣傳策略，因為團隊認為「讓兩位主角各自擔任一次門面角色才算公平」。男V以有效完成本傳宣傳工作，因此DLC《自由幻局》該交給女V去完成。

至於女V宣傳時機剛好碰上遊戲轉型口碑的時間點，對此，無論如何選擇男性V或女性V不僅是出於外型和配音的偏好，不同選擇還會開啟或關閉某些戀愛關係，這也是大多數老玩家認為，至少通關兩次遊戲才能體驗到其分支劇情和值得結識的不同伴侶，同時也是這款遊戲深受玩家吸引的地方。