AI做遊戲爭議延燒！Steam悄調整規範「輔助開發」可免標示

記者楊智仁／綜合報導

2026 年才剛開始沒多久，生成式 AI 在遊戲開發中的使用方式，已成為產業內頻繁被討論的焦點。近期，Valve 悄悄調整了 Steam 對於「生成式 AI 使用揭露」的相關規範，引發開發者社群關注。

▼Steam對「生成式 AI 使用揭露」相關規範。（圖／翻攝自Steam）

根據 GameDiscoverCo. 創辦人 Simon Carless 在 LinkedIn 上分享的資訊，Steam 針對開發者上架遊戲時，必須揭露生成式 AI 使用情況的文字說明已出現變動。過去只要遊戲開發過程中曾使用生成式 AI，Steam 商店頁面就必須標註「Made with AI（使用 AI 製作）」標籤。不過在新規範下，如果開發者只是使用 AI 作為「輔助工具」，例如協助程式撰寫、提高工作效率，或用於類似加速開發流程的用途，將不再強制要求揭露。

簡單來說 AI 作為輔助生產工具，已被視為可接受的開發手段，但 Valve 仍明確劃出紅線，若生成式 AI 被用來「完整製作遊戲素材」，或遊戲本身在運行時會透過生成式 AI 即時產出內容，仍必須在 Steam 商店頁面進行揭露。此外，若行銷素材（如宣傳圖、影片）使用生成式 AI 製作，同樣需要標示說明。

值得一提的是，這項調整發生在 Larian Studios 因生成式 AI 爭議而遭到批評後不久，先前《柏德之門 3》開發團隊 Larian Studios 在 Reddit AMA 中坦言，曾於早期開發階段使用生成式 AI，引發部分玩家反彈。對此，執行長 Swen Vincke 表示，未來將「避免」繼續使用相關技術。

外界認為，Valve 此次的規範調整，清楚區分了「AI 輔助效率」與「AI 直接產出內容」的差異，也釋放出一個訊號：只要生成式 AI 的使用是為了提升效率，而非取代創作本身，就仍被平台接受。隨著 2026 年遊戲產業持續擁抱 AI 技術，相關討論勢必還會持續升溫。