ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

AI做遊戲爭議延燒！Steam 調整揭露規範「輔助開發」可免標示

記者楊智仁／綜合報導

2026 年才剛開始沒多久，生成式 AI 在遊戲開發中的使用方式，已成為產業內頻繁被討論的焦點。近期，Valve 悄悄調整了 Steam 對於「生成式 AI 使用揭露」的相關規範，引發開發者社群關注。

▼Steam對「生成式 AI 使用揭露」相關規範。（圖／翻攝自Steam）▲▼AI。（圖／翻攝自Steam）

根據 GameDiscoverCo. 創辦人 Simon Carless 在 LinkedIn 上分享的資訊，Steam 針對開發者上架遊戲時，必須揭露生成式 AI 使用情況的文字說明已出現變動。過去只要遊戲開發過程中曾使用生成式 AI，Steam 商店頁面就必須標註「Made with AI（使用 AI 製作）」標籤。不過在新規範下，如果開發者只是使用 AI 作為「輔助工具」，例如協助程式撰寫、提高工作效率，或用於類似加速開發流程的用途，將不再強制要求揭露。

簡單來說 AI 作為輔助生產工具，已被視為可接受的開發手段，但 Valve 仍明確劃出紅線，若生成式 AI 被用來「完整製作遊戲素材」，或遊戲本身在運行時會透過生成式 AI 即時產出內容，仍必須在 Steam 商店頁面進行揭露。此外，若行銷素材（如宣傳圖、影片）使用生成式 AI 製作，同樣需要標示說明。

值得一提的是，這項調整發生在 Larian Studios 因生成式 AI 爭議而遭到批評後不久，先前《柏德之門 3》開發團隊 Larian Studios 在 Reddit AMA 中坦言，曾於早期開發階段使用生成式 AI，引發部分玩家反彈。對此，執行長 Swen Vincke 表示，未來將「避免」繼續使用相關技術。

外界認為，Valve 此次的規範調整，清楚區分了「AI 輔助效率」與「AI 直接產出內容」的差異，也釋放出一個訊號：只要生成式 AI 的使用是為了提升效率，而非取代創作本身，就仍被平台接受。隨著 2026 年遊戲產業持續擁抱 AI 技術，相關討論勢必還會持續升溫。

關鍵字：AI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這款錢包百元有找】當兵人的錢包都這麼簡單粗暴嗎？

推薦閱讀

《空戰奇兵》銷量破2100萬套　新作推出1萬平方公里天空爽飛

《葬送的芙莉蓮》第二季首播封神　海外9.35分登史上最高評價

美寶可夢商店遭搶劫...歹徒持槍砸櫃影片全曝光　上百萬商品被搶

AI做遊戲爭議延燒！Steam悄調整規範「輔助開發」可免標示

寶可夢30周年回憶殺！45萬隻銷量等身皮卡丘回歸　預購瞬秒殺

公司虧損高達32億日圓　巨大橫濱鋼彈吸175萬遊客仍大賠錢

《赤血沙漠》地圖規模驚人曝光　官方坦承：「太大」無法量化

《墮落之王2》遭控抄襲黑夜君臨　銀盔酷似「追蹤者」官方秒澄清

中國手遊來勢洶洶！《劍星》金亨泰寄AI厚望對抗「人海戰術」

《柏德之門3》Switch2版遭無緣駁回　執行長證實：無法左右

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

橫濱鋼彈吸175萬人...公司虧32億日圓

《GTA Online》全面禁止柯克字眼

寶可夢30周年等身皮卡丘回歸

7年老遊戲祭一折特價賣爆

Steam調整規範「AI輔助」可免標示

《葬送的芙莉蓮》第二季首播封神

美寶可夢商店遭搶劫...歹徒持槍威脅

《寶可夢》樂高遭黃牛哄抬高價

《空戰奇兵》銷量破2100萬套

《赤血沙漠》地圖規模驚人曝光

最新新聞

《空戰奇兵》銷量破2100萬套

《葬送的芙莉蓮》第二季首播封神

美寶可夢商店遭搶劫...歹徒持槍威脅

Steam調整規範「AI輔助」可免標示

寶可夢30周年等身皮卡丘回歸

橫濱鋼彈吸175萬人...公司虧32億日圓

《赤血沙漠》地圖規模驚人曝光

《墮落之王2》遭控抄襲黑夜君臨

《劍星》金亨泰寄AI對抗人海戰術

《柏德之門3》Switch2版遭駁回

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366