PS5、Xbox、Switch 2全塞一起？玩家造「三合一主機」網驚呆

記者楊智仁／綜合報導

電玩改機圈再現神作，一名中國改機愛好者小寧子先前打造出一台前所未見的「三合一主機」，將 PlayStation 5、Xbox Series X 以及 Nintendo Switch 2 三台主機，全部整合進同一個系統中，並命名為「Ningtendo PXBOX 5」，引發玩家圈熱烈討論。

▼愛好者打造「三合一主機」。（圖／翻攝自小宁子 XNZYT）

小寧子之所以動手改造，是因為她希望能在「同一台主機」上遊玩各平台的獨佔作品，而不必反覆開關、切換三台不同主機。她最終選擇以 Apple Mac Pro 為設計藍本，利用其三角柱結構，作為容納三塊主機主機板的理想框架。改造過程中，小寧子將 PS5、Xbox Series X 與 Switch 2 全數拆解，只保留主機板本體，原本的散熱器與電源供應器全部移除，改為自行設計「統一散熱系統」與「共用電源」。三塊主機板分別固定在三角形的三個側面，底部設置一顆大型風扇，同時為三台主機進行散熱。

為了解決複雜散熱結構的製作問題，小寧子並未選擇昂貴的 CNC 加工，而是採用傳統的「失蠟鑄造法」，自行鑄造出三角形金屬散熱塊。她先以 3D 列印製作模型，再透過鑄造方式成形，最後加裝銅板作為導熱介面，讓 PS5 與 Xbox 的 SoC 能均勻散熱。實測顯示 PS5 在更換為一般散熱膏後，最高溫度約為 60 度表現相當穩定。至於 Switch 2，由於本身為掌機架構，小寧子另外將底座主機板取出，放入自製的 3D 列印外殼，並設計彈出式結構與 USB-C 插槽，讓 Switch 2 也能完整整合進系統。

電源部分同樣令人驚艷。小寧子實測發現，PS5 與 Xbox 在待機時功耗不到 5W，滿載時約 225W，因此選用一顆 250W GaN 電源供應器，作為三台主機的共用電源，但前提是「一次只能玩一台主機」，若同時開啟兩台主機會過載跳電。整台主機內部由 Arduino 控制電源與影像輸出切換，外殼加上 LED 燈條與木質裝飾，上方設置一顆大型切換按鈕，只要按下就能在三台主機之間快速切換，實測顯示，從 Switch 2 切換到 PS5 啟動遊戲大約只需 3 秒。