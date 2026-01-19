ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《美洲新世界》起死回生？　Rust開發揚言7億收：遊戲不該消失

記者黃冠瑋／綜合報導

Amazon Games旗下MMORPG《美洲新世界》早在去年11月就遺憾宣布未來關服消息，預計將在2027年1月停止營運，讓許多老粉都感到不捨。不過近期遊戲或許將迎來轉機，知名生存遊戲《Rust》開發商Facepunch營運長，揚言有意出價7億8800萬收購該遊戲，認為「遊戲就不該從此消失」，消息再度引發熱議。

▼《美洲新世界》關服將迎來轉機。（圖／翻攝自X／@playnewworld）

▲▼《美洲新世界》關服將迎來轉機。（圖／翻攝自X／@playnewworld）

事情其實是，近期隨著《冒險聖歌》正式停止營運後，關於各種即將面臨慘痛關服的遊戲就備受討論，其中討論聲最多的不外乎是即將在2027年1月關服《美洲新世界》，這款遊戲最初於2021年9月28日正式開服，歷經多次更新，在推出四年後正式更名為《美洲新世界：永恆》，然而卻因為亞馬遜裁員政策，最終連帶影響遊戲營運。

不過，近期知名生存遊戲《Rust》開發商Facepunch營運長Alistair McFarlane卻表示，他願意出資2,500萬美元（約新台幣7億8,800萬）收購《美洲新世界》，並強調這是「最終報價」，也認為遊戲不應該隨著伺服器關閉而徹底消失，讓這款遊戲或許有起死回生機會。對此，說到近期相似案例，就不得不提《Hytale》，起初這款遊戲也因為開發資金問題，導致被迫中止，最終則是由前創辦人Simon Collins-Laflamme出資挽回，才得以救回遊戲，近期更光是上線測試版本，就湧破280萬玩家前往體驗。

雖說目前不太能確定McFarlane是否真的有意談攏此事，但Simon Collins-Laflamme卻也表示贊同他的想法，並且向他提到，「如果你需要關於收購被取消遊戲的建議，請讓我知道」。另外，GOG總經理Maciej Gołębiewski對此表示，遊戲保存的討論至關重要，但在實際執行上仍存在許多複雜的挑戰，也呼應了去年各地響應「停止殺死遊戲」運動所引發後續問題。

