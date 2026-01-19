《戰地風雲6》第二賽季宣布延期　「白霜之火」補償網嘆：配對差

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲6》上線後，對於國外玩家而言可說是瘋迷不已，遊戲更是一舉突破該系列首發紀錄，然而隨著遊戲後續更新，許多問題逐漸浮出檯面，像是配對太差、武器升級等，讓評價跌至褒貶不一。對此，官方更是宣布第二賽季延期，並提供「白霜之火」獎勵路徑，以此彌補玩家損失，符合眾玩家期待。

▼《戰地風雲6》第一賽季持續時間延長。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

根據外媒報導，關於《戰地風雲6》與《戰地風雲RedSec》原預計第一賽季將在1月20日結束，然而隨著遊戲出現各種衍生問題，因此官方在近期決定讓第二賽季就此延期，並在同一天更新延後內容，意味著玩家將有更多時間能完成現有的第一賽季戰鬥通行證。

此外，官方也為了這次延期做出補償，額外推出「白霜之火」新的獎勵路徑，在這條路徑獎勵中，免費獎勵包含了硬體經驗值加成、載具塗裝以及玩家卡自訂項目，至於購買此付費通行證玩家，將會解鎖全新的武器組合包、生涯經驗值加成及額外的外觀道具。

另外，官方也為了因應後續情人節到來，將推出一系列每日登入獎勵，並於多個週末舉辦雙倍經驗值活動。至於此次第二賽季延期何時上線，官方則目前暫定在2月17日，雖說還不清楚具體內容，但根據外界推測，屆時第二賽季更新將包含更多新地圖、新武器以及全新遊戲模式。