ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《戰地風雲6》第二賽季宣布延期　「白霜之火」補償網嘆：配對差

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲6》上線後，對於國外玩家而言可說是瘋迷不已，遊戲更是一舉突破該系列首發紀錄，然而隨著遊戲後續更新，許多問題逐漸浮出檯面，像是配對太差、武器升級等，讓評價跌至褒貶不一。對此，官方更是宣布第二賽季延期，並提供「白霜之火」獎勵路徑，以此彌補玩家損失，符合眾玩家期待。

▼《戰地風雲6》第一賽季持續時間延長。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

▲▼《戰地風雲6》第一賽季持續時間延長。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

根據外媒報導，關於《戰地風雲6》與《戰地風雲RedSec》原預計第一賽季將在1月20日結束，然而隨著遊戲出現各種衍生問題，因此官方在近期決定讓第二賽季就此延期，並在同一天更新延後內容，意味著玩家將有更多時間能完成現有的第一賽季戰鬥通行證。

此外，官方也為了這次延期做出補償，額外推出「白霜之火」新的獎勵路徑，在這條路徑獎勵中，免費獎勵包含了硬體經驗值加成、載具塗裝以及玩家卡自訂項目，至於購買此付費通行證玩家，將會解鎖全新的武器組合包、生涯經驗值加成及額外的外觀道具。

另外，官方也為了因應後續情人節到來，將推出一系列每日登入獎勵，並於多個週末舉辦雙倍經驗值活動。至於此次第二賽季延期何時上線，官方則目前暫定在2月17日，雖說還不清楚具體內容，但根據外界推測，屆時第二賽季更新將包含更多新地圖、新武器以及全新遊戲模式。

關鍵字：戰地風雲槍戰EA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【站起來都是招】學員滑雪跌倒花式起身　教練給滿情緒價值指導！

推薦閱讀

中國黃牛瘋搶寶可夢卡「錢放國內像代幣」...秋葉原淪洗錢災區

《動物森友會》最狂「成人島」遭封殺！作者：感謝老任放過5年

日小學竟發「鋼彈模型」當教材！老師叮嚀這句網笑翻：英才教育

《GTA 6》鐵粉罹癌「剩一年」恐撐不到上市　官方暖心搶試玩

《戰地風雲6》第二賽季宣布延期　「白霜之火」補償網嘆：配對差

圓周率π能否通關《寶可夢》？美數學家發論文「邏輯可行」

《電馭叛客2077》宣傳男V遭唾棄？　官方澄清：性別交換門面

《PEAK》開發揭消費定價心理　「5美玩笑」成佛心爆紅關鍵

Kson爆新對戒笑料事　前室友「霸氣付款」秒出糗網羨：感情真好

《空戰奇兵》銷量破2100萬套　新作推出1萬平方公里天空爽飛

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

圓周率π能否通關《寶可夢》？

《葬送的芙莉蓮》第二季首播封神

《動物森友會》最狂「成人島」遭封殺

中國黃牛瘋搶寶可夢卡洗錢

日小學竟發「鋼彈模型」當教材

《GTA 6》鐵粉罹癌...官方讓他先試玩

《電馭叛客2077》宣傳男V遭棄？

《寶可夢》樂高遭黃牛哄抬高價

Kson爆新對戒笑料事！

《空戰奇兵》銷量破2100萬套

最新新聞

中國黃牛瘋搶寶可夢卡洗錢

《動物森友會》最狂「成人島」遭封殺

日小學竟發「鋼彈模型」當教材

《GTA 6》鐵粉罹癌...官方讓他先試玩

《戰地風雲6》第二賽季宣布延期

圓周率π能否通關《寶可夢》？

《電馭叛客2077》宣傳男V遭棄？

《PEAK》開發揭消費定價心理

Kson爆新對戒笑料事！

《空戰奇兵》銷量破2100萬套

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366