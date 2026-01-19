ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

中國黃牛瘋搶寶可夢卡「錢放國內像代幣」...秋葉原淪洗錢災區

記者楊智仁／綜合報導

寶可夢集換式卡牌在世界各地擁有高人氣，然而根據日媒報導，現在卻有可能演變成中國投機份子跨境洗錢的工具。在動漫聖地日本秋葉原，近期出現大量中國黃牛瘋狂收購高價卡牌，其背後目的竟是為了將人民幣資產轉移至海外。

▼寶可夢卡牌在全世界擁有高人氣。（圖／達志影像／美聯社）▲▼寶可夢卡牌,神奇寶貝,Pokémon。（圖／達志影像／美聯社）

隨著人民幣兌日圓匯率創下 32 年來新高，秋葉原「卡牌大樓」成了資金外逃的轉運站，卡店店員觀察到，造訪店內的客人有 8 點成是外國人，其中中國黃牛的蹤影最為顯著。他們鎖定擁有「PSA 10」最高等級認證、具備超高製作品質的稀有卡片，例如一張價值超過 200 萬日圓的皮卡丘卡牌，透過信用卡支付後再轉手套現換取日圓。

中國記者也指出，對於中國富豪而言，資產留在國內隨時有被沒收的風險，「在中國有多少錢，都只是像遊樂場的代幣一樣」，因此他們急於將資產轉移到海外。由於中國嚴格的外匯管制，每人每年僅有 5 萬美元的額度，黃牛便利用寶可夢卡牌「體積小、單價高、抗跌性強」的特性，透過地下銀行與信用卡交易，完成一場又一場的「資金洗白」。

這種瘋狂的投機行為也帶來了不少社會問題，這類交易對日本經濟貢獻有限，反而造成許多亂象，例如 2025 年 8 月寶可夢與麥當勞推出聯名卡時，大批黃牛為了卡片瘋搶套餐，隨後卻將大量食物直接丟棄，這種惡劣行徑讓真正的玩家感到非常心痛。目前寶可夢卡牌的市場規模已突破 3000 億日圓，但被投機客與洗錢集團盯上的不健全現況，短時間內恐怕難以平息。

