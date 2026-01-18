《PEAK》開發揭消費定價心理　「5美玩笑」成佛心爆紅關鍵

記者黃冠瑋／綜合報導

由Landcrab所開發的友情破壞合作爬山遊戲《PEAK》自從去年6月爆紅後，遊戲銷售依舊強勢，在近期聖誕假期仍佔據Steam銷售排行榜第三名，短短兩週內就售出了近80萬份。對此，遊戲共同創辦人Nick Kaman就揭露，其實這都跟團隊「5美元玩笑」有關，依據玩家定價心理認知，最終成為遊戲定價策略核心。

▼《PEAK》開發揭消費定價心理。（圖／翻攝自《PEAK》Steam）



根據外媒報導，《PEAK》可說是一款令玩家又愛又恨的一款趣味遊戲，每次更新都讓許多玩家感到驚喜連連，於是就有玩家好奇距離遊戲發售已超過半年，為何還是能依舊表現強勁。對此，《PEAK》的共同創作人Nick Kaman則在近期接受採訪時，透露其實這都跟開發團隊內部曾有一個關於「5美元玩笑」有關，他們認為8美元（約新台幣240元）其實是5美元（約新台幣150美元）等級遊戲最理想的價格點。

起因其實是，團隊在內部討論《PEAK》定價核心策略時，就提到「一款遊戲在玩家心中到底值多少錢，一般認為5美元就是5美元，但如果是6美元呢，玩家應該是會認為是5美元等級的遊戲」。或許第一時間聽到這樣回應，許多人都會感到困惑，不過Nick Kaman則進一步解釋定價心理，「4美元（約新台幣120元）聽起來也像5美元；3美元（約新台幣90元）則更像是2美元，而2美元（約新台幣60元）基本上就跟免費沒兩樣」。接著他和團隊也發現了其他門檻，像是12美元（約新台幣360元）感覺像10美元（約新台幣300元），但一旦到了13美元（約新台幣390元），玩家就會覺得那是15美元（約新台幣450元）。而這其實都跟玩家在消費心理上有關係，因此團隊發現8美元就是玩家能接受並且也是開發商理想中甜蜜售價。

正因如此，團隊也恰好抓住玩家心理，再加上遊戲有趣內容，讓這款遊戲能依舊維持如此高的熱度。此外值得一提的是，採取這種心理策略定價，《PEAK》團隊也不是第一個採納案例，像是Landfall先前所推出的恐怖獨立遊戲《Content Warning》也採取類似定價策略。