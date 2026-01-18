ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

寶可夢30周年回憶殺！45萬隻銷量等身皮卡丘回歸　預購瞬秒殺

記者楊智仁／綜合報導

為紀念《寶可夢 紅／綠》問世滿 30 周年，日本玩具大廠 TAKARA TOMY 宣布自 2 月 28 日起，將推出三大系列紀念商品，從情懷滿滿的等身皮卡丘，到可愛互動公仔與高品質收藏模型，一口氣滿足老粉絲與新世代玩家的收藏慾望。

▼TAKARA TOMY 等身皮卡丘。（圖／翻攝自Takara Tomy）▲▼皮卡丘。（圖／翻攝自Takara Tomy）

其中最受矚目的，莫過於復刻登場的「寶可夢 30 周年紀念 歡迎回家！皮卡丘 1/1」。該商品完整重現 1997 年推出、累計出貨超過 45 萬隻的經典等身皮卡丘玩偶，不僅忠實還原早期臉圓、身體厚實的外型，連商品吊牌也刻意採用接近當年的設計風格，建議售價為 7,480 日圓（含稅），讓不少老粉絲直呼「情懷直接拉滿」，預購開始當天更是直接被秒殺。

▲▼皮卡丘。（圖／翻攝自Takara Tomy）

第二款商品則是主打互動體驗的 「掌心皮卡丘 ぽけふわ」，全長約 13 公分，可在手掌中可愛說話，內建 25 種萌系語音。公仔表面使用毛長約 3mm 的長毛植絨材質，觸感柔軟蓬鬆，建議售價 2,200 日圓（含稅），鎖定親子族群與輕收藏玩家。

第三系列為收藏向商品 「寶可夢30周年紀念 Moncolle 啟程三夥伴套組」，共推出 9 種款式，涵蓋從關都地區到帕爾德亞地區各世代冒險初期的夥伴寶可夢，每組集結 3 隻角色，建議售價 2,145 日圓（含稅）。包裝設計呼應各地區特色，即使不拆封也能直接展示，是專為 30 周年打造的限定規格。

▲▼皮卡丘。（圖／翻攝自Takara Tomy）

