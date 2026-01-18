美寶可夢商店遭搶劫...歹徒持槍砸櫃影片全曝光　上百萬商品被搶

記者楊智仁／綜合報導

美國紐約曼哈頓一家寶可夢專賣店驚傳持槍搶劫事件。根據紐約市警局（NYPD）與監視器畫面顯示，3 名歹徒闖入位於第 13 街的「Poké Court」，不僅持手槍指向顧客，還以鐵鎚砸毀展示櫃當場洗劫大量商品，所幸事件中無人受傷。

▼美寶可夢商店遭搶劫。（圖／翻攝自@nypost推特）

警方指出，3 名嫌犯全身穿著黑色衣物，其中一人以鐵鎚破壞展示櫃，另一人則持手槍威脅顧客，部分顧客當場舉手配合，店員向警方表示，歹徒進入店內後亮出槍枝，搶走商品與現金並奪走一名女性員工的手機。警方未公布實際損失金額，不過店主 Courtney Chin 接受外媒訪問時透露，遭竊商品價值約 10 萬美元（約新台幣 300 萬元），目前警方尚未逮捕任何嫌犯，案件仍在調查中。

類似案件近期也在加州接連發生。警方表示 12 月 2 日 洛杉磯地區柏班克市的 LA Sports Cards 遭竊，約 10 萬美元商品被偷走，其中包含寶可夢卡牌事後已有 4 人被逮捕。此外，本月在西洛杉磯，還發生搶匪鎖定剛離開卡牌店顧客的案件，被害人價值約 30 萬美元的寶可夢收藏遭到搶走。