繼《解憂雜貨店》再一神作！《祈念之樹》動畫化豪華陣容曝光

記者楊智仁／綜合報導

以《解憂雜貨店》感動全球無數讀者的日本知名作家：東野圭吾，再度帶來奇幻療癒、直擊心靈深處的代表作《祈念之樹》。本作原著小說在日本累積銷量突破百萬冊；在國內也創下博客來銷售年度百大、誠品年度暢銷前十大與翻譯文學新書第一名的成績，同時在北市圖也站上年度借閱榜第三名；如今它展現全新的呈現方式，《祈念之樹》成為東野圭吾首部動畫電影作品，代理發行的羚邦亞洲公司今天推出正式繁體中文海報，消息一出即引發原著書迷與動畫迷的高度關注。

為什麼選中《祈念之樹》將其改編為動畫電影？東野圭吾在自序中分享了創作背後的重要原因，他表示，自己一向習慣先在腦海中構思畫面，再將影像逐一轉化為文字，因此作品中的舞台與角色多半有現實參考原型。但是，《祈念之樹》在創作過程中比以往發揮更多想像力，「由於故事中出現許多超自然的現象，我在執筆時便認為，這是一部相當難以改編為真人影視作品的小說。」正因如此，他開始萌生一個前所未有的想法「如果是動畫的話，或許能呈現出更理想的樣貌。」

如今，《祈念之樹》正式完成動畫化，並將在大銀幕上呈現，讓東野圭吾喜悅之情溢於言表，「這個夢想得以實現，我由衷地感謝所有的幕後團隊，我相信這部作品一定能呈現出遠遠超乎我想像的影像畫面，現在的我難掩心中期待，更期待觀眾們看完電影之後的反應。」

作為東野圭吾創作生涯中的重要里程碑，《祈念之樹》網羅了全日本第一流的動畫製作團隊，包括《我獨自升級》的製作公司A-1 Picture，《刀劍神域》與《富豪刑事》的導演伊藤智彥，《排球少年!!》編劇岸本卓，再加上高橋文哉、天海祐希、齊藤飛鳥、宮世琉彌與大澤隆夫等多位一流演員與聲優的加持，《祈念之樹》動畫電影不僅承載原著的深刻情感，也將透過動畫特有的表現力，描繪人心、羈絆與希望，勢必成為繼《解憂雜貨店》之後，再次感動無數觀眾的話題之作。