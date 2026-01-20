ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

和雪景芙莉蓮拍照！木棉花動漫快閃店台南亮相　三大造景集結

記者楊智仁／綜合報導

木棉花精心策劃的期間限定動漫快閃店《超動漫研究社》，將於1月22日至3月4日在台南南紡購物中心 A1 館 5F 夢想舞台免費入場，本次快閃店集結多部超人氣作品，透過大型造景、豐富周邊、限定優惠與互動體驗，打造專屬動漫迷的沉浸式空間，無論是拍照打卡、收藏周邊或單純感受作品魅力，都能享受豐富體驗。

▲▼木棉花。（圖／廠商提供）

現場重磅打造三大人氣作品主題造景區，完整呈現各作品氛圍，讓粉絲彷彿走進動畫場景之中，跟著《葬送的芙莉蓮》一同踏上收集魔法的旅程，與《Lycoris Recoil 莉可麗絲》咖啡廳主題造景，不要錯過超帥氣的《進擊的巨人》瑪雷造型首次曝光，歡迎粉絲前來打卡拍照，留下專屬於自己的紀念畫面。

為了讓粉絲留下更深刻的參與回憶，現場特別設置 互動繪馬牆體驗區，只要於 Threads 轉發分享「木棉花超動漫研究社」指定貼文，即可向櫃台領取互動繪馬一片，寫下你的願望或對作品的心情，並親手掛上於繪馬牆上，與其他動漫迷一同留下專屬回憶。

▲▼木棉花。（圖／廠商提供）▲▼木棉花。（圖／廠商提供）

《超動漫研究社》帶來六款限量福袋，內含多款實用周邊與收藏商品，《葬送的芙莉蓮》福袋包含了鑽底霧杯組、造型抱枕，以及盲抽炫彩大胸章，將作品溫柔氛圍融入日常生活。《獵人 HUNTER×HUNTER》福袋內含奇犽方形抱枕、嘟嘟馬克杯與銀箔書籤組，《進擊的巨人》福袋則帶來大尺寸里維布面滑鼠墊、調查兵團彩繪玻璃風鑰匙圈，以及盲抽色紙。《膽大黨》福袋主打三合一造型抱枕毯，搭配銀箔書籤組，可愛與實用度一次到位。《鬼滅之刃》福袋收錄壓克力墜飾立牌組、鎹鴉矽膠零錢包，以及盲抽大胸章。《一拳超人》福袋則包含尊爵玻璃水杯、立體拳頭鑰匙圈與大胸章組，簡潔有力的設計風格，完美展現作品特色。

▲▼木棉花。（圖／廠商提供）▲▼木棉花。（圖／廠商提供）

「超動漫研究社」快閃店

日期：2026/01/22(四)～2026/03/04 (三)

時間：依百貨營業時間為主

地點：台南南紡購物中心 A1 館 5F 夢想舞台

( 701臺南市東區中華東路一段366號)

▲▼木棉花。（圖／廠商提供）

關鍵字：芙莉蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【孤獨的背影】胖貓喬好位置等拍屁屁...結果阿嬤沒看到XD

推薦閱讀

2026台北電玩展平面圖公開！任天堂奪大區、《棕色塵埃2》色氣接棒

《競技麻將2》×《出租女友》聯動　現正浪漫開啟！

和雪景芙莉蓮拍照！木棉花動漫快閃店台南亮相　三大造景集結

玩家在《Minecraft》神還原1:1紐約！五年破萬棟建築工程曝光

5億點閱韓漫動畫化！尖下巴主角逆轉人生　網笑：我獨自升級？

PS5、Xbox、Switch 2全塞一起？玩家造「三合一主機」網驚呆

《美洲新世界》起死回生？　Rust開發揚言7億收：遊戲不該消失

繼《解憂雜貨店》再一神作！《祈念之樹》動畫化豪華陣容曝光

中國黃牛瘋搶寶可夢卡「錢放國內像代幣」...秋葉原淪洗錢災區

《動物森友會》最狂「成人島」遭封殺！作者：感謝老任放過5年

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

玩家造「三合一主機」網驚呆

《葬送的芙莉蓮》第二季首播封神

玩家在《Minecraft》神還原1:1紐約

《美洲新世界》起死回生？

5億點閱韓漫動畫化！尖下巴主角逆轉人生

《空戰奇兵》銷量破2100萬套

《動物森友會》最狂「成人島」遭封殺

圓周率π能否通關《寶可夢》？

中國黃牛瘋搶寶可夢卡洗錢

《祈念之樹》動畫化豪華陣容曝光

最新新聞

2026台北電玩展平面圖公開！

《競技麻將2》×《出租女友》聯動　現正浪漫開啟！

木棉花動漫快閃店台南亮相

玩家在《Minecraft》神還原1:1紐約

5億點閱韓漫動畫化！尖下巴主角逆轉人生

玩家造「三合一主機」網驚呆

《美洲新世界》起死回生？

《祈念之樹》動畫化豪華陣容曝光

中國黃牛瘋搶寶可夢卡洗錢

《動物森友會》最狂「成人島」遭封殺

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366