和雪景芙莉蓮拍照！木棉花動漫快閃店台南亮相　三大造景集結

記者楊智仁／綜合報導

木棉花精心策劃的期間限定動漫快閃店《超動漫研究社》，將於1月22日至3月4日在台南南紡購物中心 A1 館 5F 夢想舞台免費入場，本次快閃店集結多部超人氣作品，透過大型造景、豐富周邊、限定優惠與互動體驗，打造專屬動漫迷的沉浸式空間，無論是拍照打卡、收藏周邊或單純感受作品魅力，都能享受豐富體驗。

現場重磅打造三大人氣作品主題造景區，完整呈現各作品氛圍，讓粉絲彷彿走進動畫場景之中，跟著《葬送的芙莉蓮》一同踏上收集魔法的旅程，與《Lycoris Recoil 莉可麗絲》咖啡廳主題造景，不要錯過超帥氣的《進擊的巨人》瑪雷造型首次曝光，歡迎粉絲前來打卡拍照，留下專屬於自己的紀念畫面。

為了讓粉絲留下更深刻的參與回憶，現場特別設置 互動繪馬牆體驗區，只要於 Threads 轉發分享「木棉花超動漫研究社」指定貼文，即可向櫃台領取互動繪馬一片，寫下你的願望或對作品的心情，並親手掛上於繪馬牆上，與其他動漫迷一同留下專屬回憶。

《超動漫研究社》帶來六款限量福袋，內含多款實用周邊與收藏商品，《葬送的芙莉蓮》福袋包含了鑽底霧杯組、造型抱枕，以及盲抽炫彩大胸章，將作品溫柔氛圍融入日常生活。《獵人 HUNTER×HUNTER》福袋內含奇犽方形抱枕、嘟嘟馬克杯與銀箔書籤組，《進擊的巨人》福袋則帶來大尺寸里維布面滑鼠墊、調查兵團彩繪玻璃風鑰匙圈，以及盲抽色紙。《膽大黨》福袋主打三合一造型抱枕毯，搭配銀箔書籤組，可愛與實用度一次到位。《鬼滅之刃》福袋收錄壓克力墜飾立牌組、鎹鴉矽膠零錢包，以及盲抽大胸章。《一拳超人》福袋則包含尊爵玻璃水杯、立體拳頭鑰匙圈與大胸章組，簡潔有力的設計風格，完美展現作品特色。

「超動漫研究社」快閃店

日期：2026/01/22(四)～2026/03/04 (三)

時間：依百貨營業時間為主

地點：台南南紡購物中心 A1 館 5F 夢想舞台

( 701臺南市東區中華東路一段366號)