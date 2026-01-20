ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

玩家在《Minecraft》神還原1:1紐約！五年破萬棟建築工程曝光

記者楊智仁／綜合報導

YouTuber 兼「Build The Earth」計畫負責人 MineFact 近日公開最新進度影片，展示團隊在《Minecraft》中打造的超大型城市重建工程。花費五年他們已完成曼哈頓下城（Lower Manhattan）大部分區域，被外界形容為遊戲史上規模最大、細節最驚人的城市復刻之一。

▼玩家在《Minecraft》神還原1:1紐約。（圖／翻攝自MineFactYT） ▲▼還原紐約。（圖／翻攝自YT）

這項工程採用 1:1 等比例重建，最初由 50 至 80 名玩家同時動工，如今總建造面積已接近 700 平方公里，為了追求真實度部分街區甚至反覆重建多次，只為貼近現實世界的建築配置與街景細節。目前完成的區域包括自由島與自由女神像、NoHo、SoHo、Nolita、Bowery、小義大利、唐人街、Two Bridges，以及運河街以南幾乎所有街區，僅金融區仍在施工中。

▲▼還原紐約。（圖／翻攝自YT）

「Build The Earth」計畫最早由 YouTuber PippenFTS 發起，目標是在《Minecraft》中以 1:1 比例重建整個地球，這項計畫吸引全球 45 支團隊參與，每支隊伍人數從數人到數千人不等。其中「BTE New York City」是目前規模最大的分部，成員已超過 3,700 人建造了超過 50000 棟建築物。

▲▼還原紐約。（圖／翻攝自YT）

MineFact 在影片中表示，團隊多年來深刻體會到細節的重要性，「當一位來自紐約的玩家登入遊戲，發現自己陽台上的花盆位置和現實一模一樣，那一刻你就知道這次重建成功了。」這類來自當地居民的反饋，也成為團隊持續精修建築的最大動力。儘管成果驚人，團隊坦言目前仍只是「剛起步」，現階段主要集中在曼哈頓下城，其餘曼哈頓地區持續推進中，皇后區與布魯克林已有部分成果，但布朗克斯與史坦頓島仍尚未動工。

