ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《競技麻將2》×《出租女友》聯動　現正浪漫開啟！

《競技麻將2》×《出租女友》聯動　現正浪漫開啟！（圖／鈊象電子提供）

▲競技麻將2 × 出租女友 正式聯動。（圖／鈊象電子提供，以下同）

遊戲中心／綜合報導

全台最具話題性的競技手遊《競技麻將2》今日揭曉與超人氣動漫《出租女友》（彼女、お借りします）的深度聯動細節！自今日起，玩家將能在遊戲中親身感受「出租女友」的獨特魅力。官方同步開放限定角色結識與專屬任務，讓四位女友陪你一同征戰牌桌，譜寫浪漫傳奇。

一、專屬「雀靈」現身！四位女友限定結識活動
聯動期間「水原千鶴」、「七海麻美」、「更科瑠夏」、「櫻澤墨」四位角色將化身為遊戲中的「雀靈」。透過限定結識活動就有機會跟心儀的女友一起遊玩，讓她們在對局中為你加油打氣，施展華麗的胡牌特效！

《競技麻將2》×《出租女友》聯動　現正浪漫開啟！（圖／鈊象電子提供）

▲出租女友聯動 -湯煙戀語。

二、期間限定特別活動，完成指定挑戰領取和服外觀！
聯動期間完成遊戲內的指定挑戰，即可獲得豐富的遊戲資源以及期間限定的和服造型，讓玩家在牌桌上隨心所欲變換服裝，這是所有粉絲絕對不能錯過的福利時刻！

三、豪華聯動禮包同步上架
針對追求效率的玩家，官方亦準備了多款「出租女友聯動禮包」。禮包內含大量的養成資源，助玩家在活動首日便能以最華麗的姿態迎戰，與最愛的女友建立深厚羈絆。

《競技麻將2》×《出租女友》聯動　現正浪漫開啟！（圖／鈊象電子提供）

▲役道之途 千鶴之約。

四、趣味日麻闖關：役道之途
聯動期間限時開放「千鶴之約」、「麻美之約」、「瑠夏之約」與「墨之約」四大女友主題關卡，採用日本麻雀規則的特別遊戲，從牌庫中不斷摸牌湊出高分的牌型即可通關，與四位女友進行浪漫約會闖關，帶走豐厚的回禮吧！

體驗最獨特的「麻將約會」
營運團隊表示：「我們致力於將《出租女友》中令人心動的情感互動帶入麻將對局。這不只是一場技巧的較量，更是一次與女友們近距離接觸的絕佳機會。」

官方粉絲團將有抽獎活動，更多詳細資訊請至官網查詢。
現在就加入《競技麻將2》，準備好迎接史上最心動的聯動盛典！

https://mjspicy.onelink.me/qxBB/NEWS

《競技麻將2》×《出租女友》聯動　現正浪漫開啟！（圖／鈊象電子提供）

《競技麻將2》×《出租女友》聯動　現正浪漫開啟！（圖／鈊象電子提供）

關鍵字：競技麻將2出租女友競技手遊動漫遊戲牌桌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Kany做皮拉提斯動作太難　突然出現翼龍叫聲ＸＤ

推薦閱讀

2026台北電玩展平面圖公開！任天堂奪大區、《棕色塵埃2》色氣接棒

《競技麻將2》×《出租女友》聯動　現正浪漫開啟！

和雪景芙莉蓮拍照！木棉花動漫快閃店台南亮相　三大造景集結

玩家在《Minecraft》神還原1:1紐約！五年破萬棟建築工程曝光

5億點閱韓漫動畫化！尖下巴主角逆轉人生　網笑：我獨自升級？

PS5、Xbox、Switch 2全塞一起？玩家造「三合一主機」網驚呆

《美洲新世界》起死回生？　Rust開發揚言7億收：遊戲不該消失

繼《解憂雜貨店》再一神作！《祈念之樹》動畫化豪華陣容曝光

中國黃牛瘋搶寶可夢卡「錢放國內像代幣」...秋葉原淪洗錢災區

《動物森友會》最狂「成人島」遭封殺！作者：感謝老任放過5年

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

玩家造「三合一主機」網驚呆

《葬送的芙莉蓮》第二季首播封神

玩家在《Minecraft》神還原1:1紐約

《美洲新世界》起死回生？

5億點閱韓漫動畫化！尖下巴主角逆轉人生

《空戰奇兵》銷量破2100萬套

《動物森友會》最狂「成人島」遭封殺

圓周率π能否通關《寶可夢》？

中國黃牛瘋搶寶可夢卡洗錢

《祈念之樹》動畫化豪華陣容曝光

最新新聞

2026台北電玩展平面圖公開！

《競技麻將2》×《出租女友》聯動　現正浪漫開啟！

木棉花動漫快閃店台南亮相

玩家在《Minecraft》神還原1:1紐約

5億點閱韓漫動畫化！尖下巴主角逆轉人生

玩家造「三合一主機」網驚呆

《美洲新世界》起死回生？

《祈念之樹》動畫化豪華陣容曝光

中國黃牛瘋搶寶可夢卡洗錢

《動物森友會》最狂「成人島」遭封殺

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366