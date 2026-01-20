《競技麻將2》×《出租女友》聯動　現正浪漫開啟！

▲競技麻將2 × 出租女友 正式聯動。（圖／鈊象電子提供，以下同）

遊戲中心／綜合報導

全台最具話題性的競技手遊《競技麻將2》今日揭曉與超人氣動漫《出租女友》（彼女、お借りします）的深度聯動細節！自今日起，玩家將能在遊戲中親身感受「出租女友」的獨特魅力。官方同步開放限定角色結識與專屬任務，讓四位女友陪你一同征戰牌桌，譜寫浪漫傳奇。



一、專屬「雀靈」現身！四位女友限定結識活動

聯動期間「水原千鶴」、「七海麻美」、「更科瑠夏」、「櫻澤墨」四位角色將化身為遊戲中的「雀靈」。透過限定結識活動就有機會跟心儀的女友一起遊玩，讓她們在對局中為你加油打氣，施展華麗的胡牌特效！

▲出租女友聯動 -湯煙戀語。

二、期間限定特別活動，完成指定挑戰領取和服外觀！

聯動期間完成遊戲內的指定挑戰，即可獲得豐富的遊戲資源以及期間限定的和服造型，讓玩家在牌桌上隨心所欲變換服裝，這是所有粉絲絕對不能錯過的福利時刻！

三、豪華聯動禮包同步上架

針對追求效率的玩家，官方亦準備了多款「出租女友聯動禮包」。禮包內含大量的養成資源，助玩家在活動首日便能以最華麗的姿態迎戰，與最愛的女友建立深厚羈絆。

▲役道之途 千鶴之約。

四、趣味日麻闖關：役道之途

聯動期間限時開放「千鶴之約」、「麻美之約」、「瑠夏之約」與「墨之約」四大女友主題關卡，採用日本麻雀規則的特別遊戲，從牌庫中不斷摸牌湊出高分的牌型即可通關，與四位女友進行浪漫約會闖關，帶走豐厚的回禮吧！

體驗最獨特的「麻將約會」

營運團隊表示：「我們致力於將《出租女友》中令人心動的情感互動帶入麻將對局。這不只是一場技巧的較量，更是一次與女友們近距離接觸的絕佳機會。」

官方粉絲團將有抽獎活動，更多詳細資訊請至官網查詢。

現在就加入《競技麻將2》，準備好迎接史上最心動的聯動盛典！

https://mjspicy.onelink.me/qxBB/NEWS