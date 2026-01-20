2026台北電玩展平面圖公開！任天堂奪大區、《棕色塵埃2》色氣接棒

記者蘇晟彥／台北報導

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）29日盛大展開，今年同樣在南港展覽館1館舉辦，超過399家廠商，包含任天堂、傑仕登、光榮特庫摩、萬代及雲豹娛樂等廠商雲集，共計超過500款遊戲，其中包含100款以上未公開遊戲將在TGS首次展出。而20日官方舉辦展前會，首度公開完整平面圖，今年由任天堂拿下最大展區，其次是傑仕登、萬代等，將帶來系列新作與玩家見面。此外，《神魔之塔》也連續兩年缺席電玩展，但玩家並不灰心，將由《棕色塵埃2》色氣接棒，將在展區帶來熱騰騰的溫泉女郎，邀請玩家一起足浴同樂。

▼今年最大展區由任天堂拿下，將延續去年以「試玩」作為主題，讓玩家沉浸在遊戲世界。（圖／記者蘇晟彥攝）



玩家區平面圖全面公開！首發試玩、熱門大作、暢銷遊戲齊聚

TGS玩家區今公開完整參展陣容及平面圖，連續4年參展的日本家用型主機大廠任天堂，規劃了更具規模、多種體驗內容，包含《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐賽車世界》以及「Nintendo Today!」等，並舉辦角色見面會，還會展出多款由軟體廠商發行、包含尚未上市的遊戲作品，；而知名遊戲代理、發行商傑仕登則帶來《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等重磅新作及首度在海外開放試玩的《超級槍彈辯駁２×２》；台灣萬代南夢宮娛樂亦推出包括《CODE VEIN 噬血代碼 II》、《艾爾登法環 褪色者版》、《我的英雄學院 無盡正義》、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》在內多款未上市的玩家熱議作品；雲豹娛樂帶來旗下經典IP《空之軌跡 the 1st》、《動物迷城》、《凶亂魔界主義》、《城市獵人》，試玩將有機會拿到限量的展場特典，NIHON FALCOM近藤 季洋社長與遊戲的聲優也將來台與玩家見面；Game Source Entertainment (GSE)則展出《異界魔姬》、《Denshattack!》、《THANKS, LIGHT.》等新作，讓玩家搶先體驗；Cygames則帶來經典的《Shadowverse: Worlds Beyond》、《Granblue Fantasy Versus: Rising》等多款熱門遊戲；光榮特庫摩則有新作《仁王3》與全球首度開放試玩的《真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》與《零 ～紅蝶～ REMAKE》等話題作品，還有競速遊戲《Tokyo Xtreme Racer 首都高賽車》與熱門射擊遊戲《三角洲行動》等。

亦有多款跨平台與人氣遊戲，包括玩家期待的新作《明日方舟：終末地》與熱門作品《星痕共鳴》、《少女前線 2：追放》，在雙平台暢銷排行中長期霸榜的《寒霜啟示錄》與《Kingshot》，SialiaGames則帶來迎接5周年的《三國志‧戰略版》與旗下經典IP《信長之野望 真戰》、《救世者之樹：新世界》、《代號鳶》等，還有持續長紅的《碧藍航線》與首度實體公開亮相的《藍色星原：旅謠》開放試玩，而熱度高居不下的《棕色塵埃2》也準備了多項好禮回饋玩家，《鳴潮》也有展場限定活動及超香Coser完美重現遊戲角色，超夯的《Fate/Grand Order繁中版》與即將全面公測的《三國：謀定天下》也將與玩家見面，HoYoverse旗下熱門作品《絕區零》將帶來豐富的關卡挑戰與舞台活動，首次登場的《心動小鎮》則邀請玩家寫下明信片共創美好回憶，格雷維蒂互動推出經典IP系列新作《RO仙境傳說：世界之旅》，《塵白禁域》則會有全新改版內容試玩、多樣周邊商品販售，Aniplex & JOYCITY推出承襲CAPCOM人氣IP《惡靈古堡》系列世界觀的《Resident Evil Survival Unit》並首度開放試玩，《勝利女神:妮姬》也邀請玩家化身遊戲角色拿好禮，還有甫正式上市的育成RPG《STARSAVIOR》、CPBL授權的棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》、多人開放世界捉寵RPG《伊莫》、以知名漫畫為題的全新動作遊戲《HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR》、異世界奇幻世界觀的回合制RPG《OUTERPLANE》、可愛逗趣的《普力多 普力茲納》、本土插畫IP衍生的《螢幕貓蟲咖波》及《Bugcat Island》、《貓蟲疊疊樂》等，絕對讓你玩到不想回家。

「BeePro格鬥聚」也將與格鬥社群玩家同樂，帶來熱血表演賽事，而Tokyo Game Show則準備限定好禮，玩家持好禮逛東京電玩展可享專屬福利，主辦單位也首度與Twitch攜手打造創作者休息區，邀請創作者把更多TGS的精彩瞬間分享給粉絲們。

不僅線下精彩，線上也同樣熱鬧非凡，TGS延續與STEAM合作舉辦特賣會，本次共290款遊戲祭出最低1折起的超優惠價格，玩家在1月29日上午9時至2月1日上午9時間，可透過Steam首頁進入活動頁面選購。

▼《空之軌跡 the 1st》拿下好口碑，在這次電玩展將展出《空之軌跡 the 2nd》相關遊戲訊息。



把握展場優惠入手電競設備、周邊 TGS STAGE國際賽事、精彩活動邀您同歡

本次TGS也有多家電競硬體及周邊廠商加入，包括三井3C、Nintendo Switch 2 銷售區、PlayStation by Acer gaming、LOGITECH G 電競周邊、Sandisk、SD Association、MOZA Racing、株式會社 HORI、富雷迅、FLYDIGI 飛智、Brook Gaming、狐鐳電競、Auryn、GENKI，將推出最新商品與展場限定優惠價，讓玩家能夠入手全新設備迎接新春，TGS官方商店也推出2026全新商品與周邊，一次讓玩家盡情採購！

主舞台TGS STAGE再次攜手硬體贊助合作夥伴ROG玩家共和國，將帶來15場電競賽事活動與精彩活動，包含任天堂帶來的Nintendo Switch 2遊戲同樂會、《SD 鋼彈 G 世代 永恆》特別舞台、《虹彩六號》再戰十年表演賽、《VAMPIR：血之繼承者》發布會、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》上市倒數特別活動、《三角洲行動》等多款熱門遊戲的活動及賽事，還有AKB48 Team TP充滿元氣的 LIVE 唱跳表演，舞台節目將於Twitch「TGS Live」、YouTube「Taipei Game Show」全程直播。

獨立遊戲專區搶玩未上市遊戲 桌遊樂園規模破紀錄、熱門集換式卡牌IP 齊聚

本屆Indie House獨立遊戲專區由Smilegate STOVE獨家冠名贊助，吸引全球23個國家地區、191組團隊與發行商參與，帶來超過250款精彩作品，其中包括海內外最具特色的獨立遊戲作品，如來自台灣的《活俠傳》、《文字遊戲世界》、《亞路塔：狐狸狐途的麵包冒險》等代表作品，以及來自海外的指標性獨立遊戲發行商，如Pocketpair、PLAYISM、集英社遊戲、PARCO GAMES、Smilegate | STOVE、34BigThings等，皆投入本次參展陣容，並帶來旗下最新作品，遊戲內容豐富，讓玩家一整天都玩不完，線上還將與韓國遊戲平台STOVE展開特賣會，折扣優惠券大放送，玩家在現場體驗到喜歡的遊戲，即能入手支持開發團隊，試玩遊戲留下心得，還有機會獲得Nintendo Switch OLED。

「桌遊樂園」同樣是熱門IP火力全開，齊聚31家桌遊企業與海內外工作室參與，共計將展出超過80款作品，是歷年來最大規模，包括艾賜魔袋、栢龍玩具、新天鵝堡桌遊、狗吠火車娛樂設計等，還有台灣、日本、香港的新銳設計師登場，並將展出《寶可夢集換式卡牌遊戲》、《遊戲王》、《超人力霸王卡牌遊戲》、《Magic: The Gathering魔法風雲會》、《Disney Lorcana》等，超過10款熱門IP人氣TCG，現場作品類型多元、無論是何種類型及年齡層的玩家都能找到專屬樂趣，現場還有消費滿額贈，試玩集點更有機會獲得精品桌遊，最大獎可將Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合帶回家。

▼每年桌遊樂園也是同好聚集之地。

預購票倒數一週、手刀購票搶優惠 現場雙人星光同行下殺5折

TGS預購票進入倒數階段，透過ibon、Klook搶先預購，現場票250元、預購價只要200元，還有全新周邊的限定套票及呼朋引伴最優惠的二日玩家套票，提醒玩家把握最後機會，以免向隅；另有星光套票在1月29日至2月1日於展場限定開賣，每日下午三點半後雙人同行入場一人免費，此外憑1月26日至2月3日往返於台北地區的統聯車票，或是Mitsui Shopping Park APP會員出示APP畫面，皆可享全票折價50元的超優惠。（乙張車票限購乙次，乙個會員限購乙次，所有優惠不可併用），另外憑2026台北國際電玩展預購票、現場門票、一日參觀券還可至Mitsui Shopping Park LaLaport南港五樓贈品處，兌換100元折價券乙張。

凡購買2026TGS門票（含早鳥票、預售票、聯名票、套票及展期票）入場或憑1月26日至2月3日間往返於台北地區的統聯客運車票，還能到現場「玩家活動區」登記參加抽獎活動，幸運兒將有機會獲得Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、PlayStation®5 (Slim) 數位版、Steam Deck 512GB等超夯主機。