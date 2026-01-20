ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

5億點閱韓漫動畫化！尖下巴主角逆轉人生　網笑：我獨自升級？

記者楊智仁／綜合報導

Kakao Entertainment 代表性 IP《盜掘王》（도굴왕）正式宣布動畫化，並定檔於今年 7 月強勢登場，這部在 KakaoPage 累積超過 5 億次點閱的超人氣韓漫，將於日本 Fuji TV、Kansai TV 以及韓國 Aniplus 等主要頻道播出，並透過全球串流平台同步公開。

▼《盜掘王》宣布動畫化。（圖／翻攝自推特） ▲▼盜掘王。（圖／翻攝自推特）

原作由 SAN.G 創作並交由 3B2S 作畫的《盜掘王》故事描述在世界各地出現神祕「墓」的世界，墓穴中存在「遺物」能賦予所有者異能力，主角剛力遼河因雇主大河原泰政的背叛而在墓穴中陷入死地，隨後憑藉遺物之力重返巔峰，邁向真正「盜掘王」的逆轉劇序幕。《盜掘王》動畫化由韓國知名動畫公司 Studio EEK 擔綱製作，團隊更邀請細谷佳正、早見沙織、諏訪部順一日本頂級聲優陣容獻聲，動畫主題曲「SHOW DOWN」則由大勢女子樂團 QWER 演唱。

《盜掘王》不僅動畫團隊豪華，加上男主角同樣是尖下巴、一路成長逆轉人生的故事，讓不少人將其和爆紅的《我獨自升級》比較，網友們紛紛笑喊，「其實《盜掘王》比《我獨自升級》還要早出」、「共同點：下巴一樣尖」、「成哥跑去客串了」、「兩部都很好看」。

