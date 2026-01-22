hololive櫻巫女休假回歸首談　坦言：「不夠謹慎」錯了就面對

記者黃冠瑋／綜合報導

Hololive旗下VTuber零期生「櫻巫女」，先前由於有馬紀念風波暫停直播休假，如今首度回歸，並向粉絲們（35P）淺談先前引發關注的賽馬相關爭議進行說明並致歉。對此，本人就坦言確實言詞不妥再加上「不夠謹慎」，做錯了就會好好面對、不會逃避，由於已經交給公司處理後續，因此未來直播不會再主動提及。

▼hololive櫻巫女有馬紀念風波首度回歸。（圖／翻攝自X／@sakuramiko35）

事情其實是，櫻巫女在4日直播觀看中山金盃、京都金盃的賽馬時，一邊收看一邊複述月費制賽馬評論頻道Green Channel的內容，意外洩漏會員資訊，引起網上不少批評，再加上官方第一時間刪除SC相關提醒資訊，導致事情持續擴大，即使道歉也讓櫻巫女不得暫時停止直播，回到老家調整心態。

如今本人已在20日首度回歸，並在直播中談起這次事件，其中櫻巫女就坦承自己當時第一時間言詞選擇上確實有些不妥，可能已經讓部分粉絲感到不悅，在此她先表達誠摯的歉意。至於後續相關問題，她也表示營運方已在處理中，由於部分內容無法由她個人說明，加上事件已暫告一段落，為避免造成更多麻煩未來將不再主動提及。

至於此事她也強調，自己不會逃避，做錯了就會好好面對，未來會更加謹慎思考發言，而粉絲所關心的SC功能，早在先前就關閉一段時間，後續仍會暫時維持關閉狀態進行直播活動。另外，她也提到在她回到老家這段期間，有暫時刪除個人社群媒體，不過事後有得知，海外粉絲有發起應援標籤「#Overseas35P」，並由星街彗星截圖轉告給她，讓她第一時間感到驚訝又抱歉，「感謝大家，讓許多粉絲都擔心了」。