《Hytale》首發光速衝破280萬　創辦人欣喜：賺足兩年開發資金

記者黃冠瑋／綜合報導

類《我的世界》沙盒冒險遊戲《Hytale》歷經奇蹟般波折後，如今遊戲終於正式展開首播搶先體驗，13日開放便以驚人速度衝破280萬玩家湧入，直播觀看更是一度飆破40萬，甚至持續上升，如此王炸等級熱度，不禁讓遊戲創辦人坦言，光是首波預購帶來的收益，就已經足夠支撐工作室未來整整2年的開發和營運資金。

▼《Hytale》首發衝破280萬玩家湧入。（圖／翻攝自X／@Hytale）



關於《Hytale》如今能繳出如此亮眼成績，可說是相當不容易，畢竟過去才經歷疫情延宕、，母公司Riot宣布終止該計畫等艱難考驗，後續憑藉著前創辦人出資買下版權，才得以讓這款玩家期盼已久遊戲持續推動下去。當然此次《Hytale》所展開搶先體驗版本是團隊於2016年至2020年間製作的V1版本世界生成器，但計畫後會仍以在開發中的 V2 版本技術進行替換，不過玩家目前仍對這款遊戲抱持著高度評價。

由於此款遊戲本身當初就是從創作《我的世界》開發者手中所誕生的計畫，因此難免引起許多人比較《我的世界》和《Hytale》，雖說《Hytale》起步稍晚，但有鑑於《我的世界》近幾年內容都是以大型資料為主，更新相對緩慢，因此玩家更是對《Hytale》寄予不一樣期望，希望藉此衝擊沙盒遊戲市場。

另外，面對玩家蜂擁般熱情，遊戲創辦人Simon Collins-Laflamme也表示，「光是首波預購帶來的收益，就已經足夠支撐工作室未來整整2年的開發和營運資金」。不過他也向玩家呼籲，由於首日湧入的玩家數量超乎預期，伺服器面臨巨大壓力，團隊正積極解決相關問題，並且再次提醒玩家此次開放版本只是體驗版，遊戲仍會出現團隊沒有發現到的問題，玩家須謹慎評估購買。至於，遊戲是否能成長成如同《我的世界》一樣舉世聞名，還有待後續觀察。