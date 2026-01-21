ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《Hytale》首發光速衝破280萬　創辦人欣喜：賺足兩年開發資金

記者黃冠瑋／綜合報導

類《我的世界》沙盒冒險遊戲《Hytale》歷經奇蹟般波折後，如今遊戲終於正式展開首播搶先體驗，13日開放便以驚人速度衝破280萬玩家湧入，直播觀看更是一度飆破40萬，甚至持續上升，如此王炸等級熱度，不禁讓遊戲創辦人坦言，光是首波預購帶來的收益，就已經足夠支撐工作室未來整整2年的開發和營運資金。

▼《Hytale》首發衝破280萬玩家湧入。（圖／翻攝自X／@Hytale）

▲▼《Hytale》首發衝破280萬玩家湧入。（圖／翻攝自X／@Hytale）

關於《Hytale》如今能繳出如此亮眼成績，可說是相當不容易，畢竟過去才經歷疫情延宕、，母公司Riot宣布終止該計畫等艱難考驗，後續憑藉著前創辦人出資買下版權，才得以讓這款玩家期盼已久遊戲持續推動下去。當然此次《Hytale》所展開搶先體驗版本是團隊於2016年至2020年間製作的V1版本世界生成器，但計畫後會仍以在開發中的 V2 版本技術進行替換，不過玩家目前仍對這款遊戲抱持著高度評價。

由於此款遊戲本身當初就是從創作《我的世界》開發者手中所誕生的計畫，因此難免引起許多人比較《我的世界》和《Hytale》，雖說《Hytale》起步稍晚，但有鑑於《我的世界》近幾年內容都是以大型資料為主，更新相對緩慢，因此玩家更是對《Hytale》寄予不一樣期望，希望藉此衝擊沙盒遊戲市場。

另外，面對玩家蜂擁般熱情，遊戲創辦人Simon Collins-Laflamme也表示，「光是首波預購帶來的收益，就已經足夠支撐工作室未來整整2年的開發和營運資金」。不過他也向玩家呼籲，由於首日湧入的玩家數量超乎預期，伺服器面臨巨大壓力，團隊正積極解決相關問題，並且再次提醒玩家此次開放版本只是體驗版，遊戲仍會出現團隊沒有發現到的問題，玩家須謹慎評估購買。至於，遊戲是否能成長成如同《我的世界》一樣舉世聞名，還有待後續觀察。

關鍵字：Hytaleriotminecraft

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Karina見粉絲摔倒 急忙停下..擔心皺眉

推薦閱讀

《進擊的巨人》快閃店高雄登場！最終決戰、經典回顧牆打卡超好拍

Riot旗下2v2格鬥遊戲《2XKO》正式上市　新賽季「凱特琳」登場

《Hytale》首發光速衝破280萬　創辦人欣喜：賺足兩年開發資金

《寶可夢TCG》有多強？收益破千億日圓...最多竟是35歲以上玩家

Netflix攜手「咒術、鏈鋸人」製作公司MAPPA　部分新作全球獨佔

最後倒數！任天堂「遊戲兌換券」停售倒數10天　最晚可用到明年

中國人妻迷上遊戲男友...老公給10萬求退坑　不到一周破功

27歲網友後悔「青春都花在遊戲」　文破千萬觀看「自律更重要」

台北首座沉浸式地下城西門開張！動漫、K-POP集結瞄準年輕市場

2026台北電玩展平面圖公開！任天堂奪大區、《棕色塵埃2》色氣接棒

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

27歲網友後悔「青春都花在遊戲」

玩家造「三合一主機」網驚呆

台北首座沉浸式地下城西門開張

5億點閱韓漫動畫化！尖下巴主角逆轉人生

日小學竟發「鋼彈模型」當教材

Netflix攜手動畫製作公司MAPPA

《寶可夢TCG》收益破千億日圓

任天堂「遊戲兌換券」停售倒數10天

2026台北電玩展平面圖公開！

《葬送的芙莉蓮》第二季首播封神

最新新聞

《進擊的巨人》快閃店高雄登場

Riot　2v2格鬥遊戲《2XKO》上市

《Hytale》首發光速衝破280萬

《寶可夢TCG》收益破千億日圓

Netflix攜手動畫製作公司MAPPA

任天堂「遊戲兌換券」停售倒數10天

人妻迷上遊戲男友...老公給10萬求退坑

27歲網友後悔「青春都花在遊戲」

台北首座沉浸式地下城西門開張

2026台北電玩展平面圖公開！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366