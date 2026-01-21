最後倒數！任天堂「遊戲兌換券」停售倒數10天　最晚可用到明年

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近日宣布，將停止販售 Nintendo Switch「1+1 遊戲兌換券」折扣方案，未來 Nintendo Switch Online 會員將無法再以優惠價格購買兩款第一方遊戲。官方指出，兌換券將於 2026 年 1 月 30 日後全面停售，已購買的兌換券仍可在效期內繼續使用。

▼1+1 遊戲兌換券將停售。（圖／翻攝自任天堂推特）

「任天堂遊戲兌換券」為 Nintendo Switch Online 加入者限定商品，是少數能替任天堂自家遊戲打折的官方管道，不過，該方案也設有多項限制，包括兌換券效期僅一年，且必須持續訂閱 Nintendo Switch Online 會員資格才能使用。玩家可透過任天堂帳號中的 Nintendo Switch Online 頁面，查詢尚未使用兌換券的到期時間。

任天堂說明，若玩家於 2026 年 1 月 30 日 0:00 購買兌換券，該券可使用至 2027 年 1 月 29 日為止。即使在停售之後，官方仍將持續追加可兌換的指定遊戲軟體供玩家選擇。此外，兌換券購買後可分開使用，玩家可先兌換一款現有作品，另一張保留兌換未來發售的新作，兌換時間可自由安排。

不過，隨著 Switch 2 推出後兌換券方案也逐步退場，任天堂已在日本購買頁面明確標註，兌換券無法兌換 Nintendo Switch 2 專用遊戲。截至目前，任天堂尚未公布是否會為 Nintendo Switch Online 會員推出新的折扣替代方案。官方提醒，有意購買第一方遊戲的玩家，務必在 2026 年 1 月底前把握最後機會購買兌換券。