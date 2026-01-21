ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Netflix攜手「咒術、鏈鋸人」製作公司MAPPA　部分新作全球獨佔

記者楊智仁／綜合報導

Netflix 正式宣布與日本知名動畫製作公司 MAPPA Co., Ltd.（MAPPA）建立策略性合作關係，MAPPA 以《鏈鋸人》、《咒術迴戰》等高人氣作品聞名，雙方未來將以「全球視角」共同開發全新動畫企劃，合作範圍涵蓋故事企劃、製作到周邊商品等多個層面，而多部由 MAPPA 製作的原創動畫作品，未來也將由 Netflix 於全球獨家播出。

▼Netflix攜手動畫製作公司MAPPA。

Netflix 指出，動畫內容在平台中占有極為重要的地位，目前已有超過一半的 Netflix 會員會觀看動畫作品，且過去五年間動畫觀看量成長三倍。Netflix 先前已將 MAPPA 製作的《亂馬1/2》、《狂賭之淵：雙》等作品推向全球市場，隨著此次合作升級，雙方目前已有多部全新動畫企劃進入規劃與製作階段。

MAPPA 社長兼執行長大塚學表示，雖然過去曾與 Netflix 有過合作經驗，但這次的深化合作，建立在 MAPPA「創作與商業雙重獨立」的核心理念之上。他強調，日本動畫工作室必須主動掌握從理解全球觀眾需求、企劃開發，到內容發行與相關事業拓展的每一個環節，MAPPA 也期望與 Netflix 建立長期、雙贏的夥伴關係。

