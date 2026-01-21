ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢TCG》有多強？收益破千億日圓...最多竟是35歲以上玩家

記者楊智仁／綜合報導

任天堂與 Pokémon 公司旗下手機遊戲《Pokémon TCG Pocket》於 2025 年 10 月迎來上市 1 周年，短短一年內便在全球累計下載數突破 9,000 萬次，總收益超過 12 億美元 ( 約 1894 億日圓 )，成為近年來少數達成全球大熱的手機卡牌遊戲之一。

▼《Pokémon TCG Pocket》表現強勁。（圖／翻攝自PokemonTCGP推特）▲▼《Pokémon TCG Pocket》表現強勁。（圖／翻攝自PokemonTCGP推特）

這款以全球知名「寶可夢卡牌」為題材的手機遊戲，提供數位版專屬玩法，例如每日可開兩包免費卡包、精美音效及演出設計，使玩家能在手機上享受高品質的卡牌對戰體驗，也讓遊戲在排行榜上長期穩居前列。根據 Sensor Tower 的數據，從 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 31 日，《Pokémon TCG Pocket》全球下載量排名前三的市場分別是美國（約 20%）、日本（約 10%）及其他地區。值得注意的是，日本雖然下載量為第三，但收入占比上卻以 37% 遙遙領先美國，顯示單次下載收益相當高。

此外，日本玩家的流量來源也有別於其他市場，Sensor Tower 指出，日本市場超過 50% 的下載來自「自然搜尋」，意味著日本玩家主要透過搜尋結果而非廣告進入遊戲，代表玩家忠誠度與付費意願都較高，也顯示日本市場對遊戲商而言，具備極高的費用效益。

玩家使用行為上，日本市場也十分突出。平均每周遊戲使用時間達 138 分鐘，平均每周遊戲會話次數為 23 次，皆為全球最高，顯示日本玩家相當熱衷遊戲內容。年齡層方面，寶可夢第一世代玩家（35～44 歲）更是其他市場的兩倍，反映出跨世代的長期支持力。性別分布上，日本與全球其他市場大致相同，男性占比約 70%、女性約 30%，顯示玩家族群雖以男性為主，但女性玩家比例仍穩定。

關鍵字：寶可夢TCG

