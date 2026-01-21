ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Riot旗下2v2格鬥遊戲《2XKO》正式上市　新賽季「凱特琳」登場

記者蘇晟彥／綜合報導

等待已久，由台灣大哥大代理Riot Games旗下格鬥遊戲《2XKO》正式推出，同時第一賽季開跑，將率先於PC平台開放遊玩，PlayStation 5 及 Xbox Series S|X 版本預計在日後推出。而上線之際同時全新角色凱特琳也同步登場，玩家將可以體驗充滿《英雄聯盟》世界宇宙觀的2V2格鬥以及全新的合作競技體驗。

【延伸閱讀】

打磨6年、歷經改名　Riot格鬥遊戲《2XKO》電玩展試玩搶先報

▼2V2格鬥遊戲《2XKO》正式上線。（圖／台灣大提供）

▲▼ 2XKO 。（圖／台灣大提供）

《2XKO》以英雄聯盟 宇宙為背景，並以 2v2 組隊對戰 作為核心玩法，打造不同於傳統格鬥遊戲的對戰體驗。遊戲將經典角色與世界觀重新詮釋，結合快節奏的攻防設計與角色切換機制，呈現高度張力的競技感。玩家可單人操作兩名英雄進行切換，或與朋友組隊對戰，在進攻與防守之間靈活調度角色，創造多變的戰鬥節奏。遊戲中獨特的「引信系統」強調技能銜接與出場時機的掌握，玩家需透過精準的判斷與操作，持續向對手施壓，使每一場對戰都充滿策略深度與操作張力。

除了核心玩法，《2XKO》亦以細膩的美術風格重現符文之地的多樣場景，從角色動作到招式演出皆針對格鬥玩法重新設計，進一步強化對戰的臨場感。遊戲提供 積分模式、休閒對戰與私人房間 等多種模式選擇，無論是追求競技排名，或是與好友輕鬆對戰，都能找到適合的遊玩方式。

全新角色凱特琳　以遠距壓制與空間掌控帶來不同戰術選擇　
 本次版本同步加入新角色 凱特琳。她是一名擅長距離控制的角色，能透過遠距攻擊、陷阱配置與精準打擊來牽制對手行動，主導戰鬥節奏。其設計核心圍繞於壓制與空間掌控，迫使對手在不利條件下進攻，並於破綻出現時給予致命一擊。

歡慶上市舉辦「2XKO 宗師雙打爭霸戰」直播活動　知名格鬥實況主齊聚對戰
 為慶祝《2XKO》正式上市，官方將舉辦線上直播活動「2XKO 宗師雙打爭霸戰」，邀請 ET、石油王、GamerBee 教學羅傑、小亮、京野妮子等知名遊戲實況主參與對戰。觀眾除可欣賞高強度的實戰對決外，觀看直播還有機會獲得《2XKO》官方限量鍵帽與 T-shirt 等周邊商品。

關鍵字：riot

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

推薦閱讀

《進擊的巨人》快閃店高雄登場！最終決戰、經典回顧牆打卡超好拍

Riot旗下2v2格鬥遊戲《2XKO》正式上市　新賽季「凱特琳」登場

《Hytale》首發光速衝破280萬　創辦人欣喜：賺足兩年開發資金

《寶可夢TCG》有多強？收益破千億日圓...最多竟是35歲以上玩家

Netflix攜手「咒術、鏈鋸人」製作公司MAPPA　部分新作全球獨佔

最後倒數！任天堂「遊戲兌換券」停售倒數10天　最晚可用到明年

中國人妻迷上遊戲男友...老公給10萬求退坑　不到一周破功

27歲網友後悔「青春都花在遊戲」　文破千萬觀看「自律更重要」

台北首座沉浸式地下城西門開張！動漫、K-POP集結瞄準年輕市場

2026台北電玩展平面圖公開！任天堂奪大區、《棕色塵埃2》色氣接棒

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

27歲網友後悔「青春都花在遊戲」

玩家造「三合一主機」網驚呆

台北首座沉浸式地下城西門開張

5億點閱韓漫動畫化！尖下巴主角逆轉人生

日小學竟發「鋼彈模型」當教材

Netflix攜手動畫製作公司MAPPA

《寶可夢TCG》收益破千億日圓

任天堂「遊戲兌換券」停售倒數10天

2026台北電玩展平面圖公開！

《葬送的芙莉蓮》第二季首播封神

最新新聞

《進擊的巨人》快閃店高雄登場

Riot　2v2格鬥遊戲《2XKO》上市

《Hytale》首發光速衝破280萬

《寶可夢TCG》收益破千億日圓

Netflix攜手動畫製作公司MAPPA

任天堂「遊戲兌換券」停售倒數10天

人妻迷上遊戲男友...老公給10萬求退坑

27歲網友後悔「青春都花在遊戲」

台北首座沉浸式地下城西門開張

2026台北電玩展平面圖公開！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366