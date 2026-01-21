Riot旗下2v2格鬥遊戲《2XKO》正式上市　新賽季「凱特琳」登場

記者蘇晟彥／綜合報導

等待已久，由台灣大哥大代理Riot Games旗下格鬥遊戲《2XKO》正式推出，同時第一賽季開跑，將率先於PC平台開放遊玩，PlayStation 5 及 Xbox Series S|X 版本預計在日後推出。而上線之際同時全新角色凱特琳也同步登場，玩家將可以體驗充滿《英雄聯盟》世界宇宙觀的2V2格鬥以及全新的合作競技體驗。

▼2V2格鬥遊戲《2XKO》正式上線。（圖／台灣大提供）



《2XKO》以英雄聯盟 宇宙為背景，並以 2v2 組隊對戰 作為核心玩法，打造不同於傳統格鬥遊戲的對戰體驗。遊戲將經典角色與世界觀重新詮釋，結合快節奏的攻防設計與角色切換機制，呈現高度張力的競技感。玩家可單人操作兩名英雄進行切換，或與朋友組隊對戰，在進攻與防守之間靈活調度角色，創造多變的戰鬥節奏。遊戲中獨特的「引信系統」強調技能銜接與出場時機的掌握，玩家需透過精準的判斷與操作，持續向對手施壓，使每一場對戰都充滿策略深度與操作張力。

除了核心玩法，《2XKO》亦以細膩的美術風格重現符文之地的多樣場景，從角色動作到招式演出皆針對格鬥玩法重新設計，進一步強化對戰的臨場感。遊戲提供 積分模式、休閒對戰與私人房間 等多種模式選擇，無論是追求競技排名，或是與好友輕鬆對戰，都能找到適合的遊玩方式。

全新角色凱特琳 以遠距壓制與空間掌控帶來不同戰術選擇

本次版本同步加入新角色 凱特琳。她是一名擅長距離控制的角色，能透過遠距攻擊、陷阱配置與精準打擊來牽制對手行動，主導戰鬥節奏。其設計核心圍繞於壓制與空間掌控，迫使對手在不利條件下進攻，並於破綻出現時給予致命一擊。

歡慶上市舉辦「2XKO 宗師雙打爭霸戰」直播活動 知名格鬥實況主齊聚對戰

為慶祝《2XKO》正式上市，官方將舉辦線上直播活動「2XKO 宗師雙打爭霸戰」，邀請 ET、石油王、GamerBee 教學羅傑、小亮、京野妮子等知名遊戲實況主參與對戰。觀眾除可欣賞高強度的實戰對決外，觀看直播還有機會獲得《2XKO》官方限量鍵帽與 T-shirt 等周邊商品。