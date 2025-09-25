ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

打磨6年、歷經改名　Riot格鬥遊戲《2XKO》電玩展試玩搶先報

記者蘇晟彥／東京報導

Riot Games旗下格鬥遊戲《2XKO》，在歷經許多年後，確定要在 10 月 7日開放早期測試（不需抽選）。在本次東京電玩展上Riot Games也是首度參加，同時開放這款被玩家討論許久的2v2格鬥遊戲試玩，本次也邀請媒體現場試玩，這也是記者本身繼2023年在韓國開放後再次接觸這款遊戲，也與大家簡單分享心得。

▼等待許久，《2XKO》將在 10 月 7日開放早期測試。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Riot Games 2XKO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最早在2019年以《L 計畫》（Project J）展現在玩家面前後，歷經多年的開發、測試，一直到2023年仍以這個名稱在《英雄聯盟》世界賽期間開放試玩，最終確定更名為《2XKO》，昨天（24日）也公布將從 10月7日開放早期測試，並不需要限定資格，開放給所有玩家，首個將從Season 0開始，每個賽季將會新增一位英雄，同時「組合終結技」也即將公開。

對此，在今天的東京電玩展上，也首度開放「接近最正式版本」給玩家試玩，一共開放9位英雄，包含阿璃、布里茨、布朗姆、達瑞斯、艾克、伊羅旖、吉茵克絲、菲艾及犽宿。在這次開放給媒體試玩的時間比較久，共體驗3場Match、5位英雄，分別測試菲艾+艾克、菲艾+伊羅旖及吉茵克絲+布里茨。

▲▼ Riot Games 2XKO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Riot Games 2XKO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在進入選角後，遊戲採取3戰2勝制，共可以選擇2隻英雄（Point&Assist；主力者＆協助者），在選擇玩角色後可以選擇「炫彩造型」，但可能玩英雄聯盟久了，對於原色的造型還是比較適應，在選擇完成後可以選擇「FUSE」（暫譯；融合系統），就是類似特殊能力，例如有「SIDEKICK」（全力以赴），協助者（第二個選擇的英雄）將不能出現在場上，但在進行交換時會施放加強版的招式等等，玩家可以自由選擇想要的戰鬥風格。

在進入戰鬥後，由於記者並不是特別擅長格鬥遊戲，且試玩的階段是用大搖，但幾乎隨便搓一搓就可以成功打出連段、大招，角色間在招式銜接上也滿順暢，不同的英雄也有截然不同的戰鬥風格，例如第二場是玩的吉茵克絲+布里茨，就分別是可以丟許多炸裂物、把對手拉到近身痛扁，既符合原作中的設定，又能明顯感覺出英雄間的差異，像是這個組合打起來就特別憋扭、但在遊玩菲艾+艾克時，由於都是近身戰鬥，很多招式都可以相互配合，打起來特別順暢。

但要說到缺點，就是首發角色真的太少了，目前釋出的9位英雄，且根據官方說法，將會每一個賽季增加一隻英雄，因此可能要在1-2年後，才會有比較多不同類型的角色可以選擇，但目前很容易就把整個遊戲的套路摸熟，可能會比較快進入枯躁期，但說到優點，會覺得比一般的格鬥遊戲更好上手，對打的節奏也滿輕快，打擊、特效感也都做出風格。

《2XKO》預計將於10 月 7日開放早期測試。

▲▼ Riot Games 2XKO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：Riot

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【死亡事故】苗栗深夜重大車禍！　國光號疑搶黃燈猛撞機車2男大生亡

推薦閱讀

《戰地風雲6》「烈焰風暴」回歸　網好奇久歸原因總監揭1理由

打磨6年、歷經改名　Riot格鬥遊戲《2XKO》電玩展試玩搶先報

美政府寶可夢影片惹眾怒...官方稱未授權　前主管：不太可能告

爆料曝Netflix加速《鬼滅之刃》真人企劃！電影爆紅是最佳時機

化身《鬼滅之刃》烏鴉穿梭無限城？海外攤位VR體驗網喊「超暈」

《荒野起源》訴訟攻防戰開打　騰訊駁斥索尼：通用材別獨攬專利

《寶可夢傳說Z-A》試玩老實說！畫質大提升、動作制戰鬥變化更多

《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲超強！「日排行榜雙冠」米津再創多紀錄

直擊／《仁王3》閃電宣布發售日　電玩展通關「限定關卡」送原創T

連載12年《轉生史萊姆》小說迎完結　銷量破5600萬異世界代表作

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

百萬實況主父親癌逝...仍囑「記得直播」

《鬼滅之刃》狛治戀雪視覺圖網淚崩

任天堂訴訟主張模組不算完整遊戲

連載12年《轉生史萊姆》小說迎完結

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破12億

《沉默之丘f》評分解禁開85分

爆料曝《鬼滅之刃》真人企劃加速

《沉默之丘f》完整版試玩老實說！

《鬼滅之刃》印度上映變演唱會

《寶可夢傳說Z-A》試玩老實說！

最新新聞

《戰地風雲6》烈焰風暴地圖回歸

Riot格鬥遊戲《2XKO》電玩展試玩

美政府寶可夢影片惹眾怒...官方稱未授權

爆料曝《鬼滅之刃》真人企劃加速

VR體驗《鬼滅之刃》烏鴉穿梭無限城

《荒野起源》訴訟攻防戰開打

《寶可夢傳說Z-A》試玩老實說！

《鏈鋸人 蕾潔篇》OP日排行榜雙冠

直擊／《仁王3》閃電宣布發售日

連載12年《轉生史萊姆》小說迎完結

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366