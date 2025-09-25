打磨6年、歷經改名　Riot格鬥遊戲《2XKO》電玩展試玩搶先報

記者蘇晟彥／東京報導

Riot Games旗下格鬥遊戲《2XKO》，在歷經許多年後，確定要在 10 月 7日開放早期測試（不需抽選）。在本次東京電玩展上Riot Games也是首度參加，同時開放這款被玩家討論許久的2v2格鬥遊戲試玩，本次也邀請媒體現場試玩，這也是記者本身繼2023年在韓國開放後再次接觸這款遊戲，也與大家簡單分享心得。

▼等待許久，《2XKO》將在 10 月 7日開放早期測試。（圖／記者蘇晟彥攝）



最早在2019年以《L 計畫》（Project J）展現在玩家面前後，歷經多年的開發、測試，一直到2023年仍以這個名稱在《英雄聯盟》世界賽期間開放試玩，最終確定更名為《2XKO》，昨天（24日）也公布將從 10月7日開放早期測試，並不需要限定資格，開放給所有玩家，首個將從Season 0開始，每個賽季將會新增一位英雄，同時「組合終結技」也即將公開。

對此，在今天的東京電玩展上，也首度開放「接近最正式版本」給玩家試玩，一共開放9位英雄，包含阿璃、布里茨、布朗姆、達瑞斯、艾克、伊羅旖、吉茵克絲、菲艾及犽宿。在這次開放給媒體試玩的時間比較久，共體驗3場Match、5位英雄，分別測試菲艾+艾克、菲艾+伊羅旖及吉茵克絲+布里茨。

在進入選角後，遊戲採取3戰2勝制，共可以選擇2隻英雄（Point&Assist；主力者＆協助者），在選擇玩角色後可以選擇「炫彩造型」，但可能玩英雄聯盟久了，對於原色的造型還是比較適應，在選擇完成後可以選擇「FUSE」（暫譯；融合系統），就是類似特殊能力，例如有「SIDEKICK」（全力以赴），協助者（第二個選擇的英雄）將不能出現在場上，但在進行交換時會施放加強版的招式等等，玩家可以自由選擇想要的戰鬥風格。

在進入戰鬥後，由於記者並不是特別擅長格鬥遊戲，且試玩的階段是用大搖，但幾乎隨便搓一搓就可以成功打出連段、大招，角色間在招式銜接上也滿順暢，不同的英雄也有截然不同的戰鬥風格，例如第二場是玩的吉茵克絲+布里茨，就分別是可以丟許多炸裂物、把對手拉到近身痛扁，既符合原作中的設定，又能明顯感覺出英雄間的差異，像是這個組合打起來就特別憋扭、但在遊玩菲艾+艾克時，由於都是近身戰鬥，很多招式都可以相互配合，打起來特別順暢。

但要說到缺點，就是首發角色真的太少了，目前釋出的9位英雄，且根據官方說法，將會每一個賽季增加一隻英雄，因此可能要在1-2年後，才會有比較多不同類型的角色可以選擇，但目前很容易就把整個遊戲的套路摸熟，可能會比較快進入枯躁期，但說到優點，會覺得比一般的格鬥遊戲更好上手，對打的節奏也滿輕快，打擊、特效感也都做出風格。

《2XKO》預計將於10 月 7日開放早期測試。