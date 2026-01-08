ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

直擊／《七龍珠英雄崛起》現身華山　40尊巨型模型超還原鐵粉必朝聖

記者蘇晟彥／台北報導

由瀛海文化與 INCUBASE Studio 共同舉辦、東映動畫正版授權的《七龍珠英雄崛起-台北》特展，8日將正式在台北華山開幕，主題將以「英雄崛起」為核心主題，集結40個角色雕像，還原動畫場景，7日也搶先開放媒體參觀，本次展覽將為期3個月，將一路展到4月4日，特典套票 899元限量販售。

▼《七龍珠英雄崛起-台北》將在華山西1、2館展出。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 七龍珠英雄崛起-台北 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 七龍珠英雄崛起-台北 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次展覽將帶領粉絲穿越七龍珠宇宙，親身體驗悟空、達爾、弗力札和賽魯等經典角色的戰鬥旅程，一起感受超級賽亞人的氣場。現場特別還原《七龍珠》世界的標誌性場景，無論是武天老師的龜屋，布馬與悟空開啟尋找龍珠之旅的起點，亦或是熱血沸騰的戰鬥場景，這些精細打造的角色將與場景完美融合，絕對是粉絲不可錯過的打卡聖地。


沉浸式激戰化身超級賽亞人！手機互動蒐集七顆龍珠召喚限定好禮

除了極具張力的靜態展示，本次展覽更強調「觀展即戰鬥」的參與感，「超級賽亞人」互動體驗區，讓粉絲能破屏而出的震撼威力。此外，展區內還設有「合體技、龜派氣功」等人氣招式互動，邀請粉絲現場挑戰自己的戰鬥指數。為了提升觀展樂趣，本次特別開發APP互動，粉絲將化身為「龍珠雷達」的持有者，在展場各處尋找散落的七顆龍珠，只要成功集齊龍珠並完成任務，就能召喚神龍，現場兌換展覽限定獨家好禮。

《七龍珠 英雄崛起 - 台北》活動資訊

展覽日期：2026年01月08日 (四) - 2026年04月04日 (六)。（2/16除夕休館）
展覽時間：週一至週日10:00-18:00，閉館前1小時禁止售票及入場
展覽地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館（台北市中正區八德路一段1號）
展期票價資訊：

．單人票 NT$460
．雙人票 NT$850
．特典套票 NT$899（限量販售）

▼牆上都有相關文字可以重溫經典場景。

▲▼ 七龍珠英雄崛起-台北 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼下載app後，記得掃描才能開始收集龍珠之旅。

▲▼ 七龍珠英雄崛起-台北 。（圖／記者蘇晟彥攝）

