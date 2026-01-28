ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

直擊／PokéPark KANTO寶可夢森林開箱　近距離摸皮卡丘心臟爆擊

記者蘇晟彥／東京報導

寶可夢首座常設型設施「PokéPark KANTO」（寶可樂園:關都）將在2月5日開幕，本次《ETtoday新聞雲》接受寶可夢公司邀請，搶先揭開園區神秘面紗！《寶可樂園：關都》主要分成販賣商品、擁有遊樂設施及表演的「草紗鎮」及滿滿都是寶可夢棲息的「寶可夢森林」，本篇將著重在介紹「寶可夢森林」，但礙於篇幅及要留給訓練家更多驚喜，照片都會以近景為主，避免透露園區內太多細節，主要將以心得分享跟遊玩體驗介紹，現在就跟著我們的腳步一起出發吧！

圖片版權：©Niantic ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

▼寶可夢森林充斥著各種會讓你大叫「超可愛」的驚喜。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《寶可樂園：關都》緣起於曾與讀賣樂園合作的「寶可夢Wonder」計劃中延伸，最終在佔地2.6公頃的地區內打造出一個與以往截然不同的寶可夢全新常設型設施，所謂的「寶可夢森林」是一條長約500公尺的蜿蜒森林，雖然看似很短，但卻有著不同的寶可夢棲息在此。

特別注意的一點是，因為整個寶可夢森林其實算是一段「需要上上下下」的山棧步道，尤其在經過某一個區域時有一點微陡峭，因此官方特別限制「未滿5歲的孩童即使有他人陪伴仍不得入場」，想要帶小孩來這邊尋寶的爸媽千萬要注意，而目前販售的精英訓練家通行證、訓練家通行證差別僅在於訓練家僅能前往一次寶可夢森林，而精英訓練家則沒有限制次數。

▼寶可夢森林可以想像成一個充斥著寶可夢的登山步道，雖然僅有500公尺，但仍需要一點小小的挑戰。

▲▼ 寶可樂園:關都,PokéPark KANTO,寶可夢森林 。（圖／記者蘇晟彥攝）

寶可夢森林有嚴格的參觀順序，必須從石胡博士的研究所開始旅程，在研究所中，可以領取拿到博士與胖丁夥伴努力不懈的成果，也可以更了解不同寶可夢的喜好，或許，在這本筆記本中，可以先看到一些有用的情報喔！

進入到森林後，僅需要跟著指標往前就能一路邂逅不同的寶可夢，但要注意的是，在森林中「禁止往回到上一個區域」，而森林中所有的寶可夢都可以走進去跟他們互動、拍照，在森林內的每一隻寶可夢「表情都不同」，因此千萬不要吝嗇你的腳步，看到喜歡的寶可夢就大方的上前撫摸，有時候可能會意外「觸發彩蛋」，仔細聆聽的話可以聽到一些非常有趣的聲音。

▼石胡博士每天都在努力不懈的研究寶可夢。

▲▼ 寶可樂園:關都,PokéPark KANTO,寶可夢森林 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼博士的研究筆記目前僅提供日文、英文版本。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼只要是能走到身旁觸碰的寶可夢，通通可以觸碰跟他們互動。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可樂園:關都 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可樂園:關都 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在整個寶可夢森林共分成幾個不同區域，每個區域都會由不同主題的寶可夢棲息，除了主要寶可夢外，也會有一些因為不同「原因」一起生活在該區域的寶可夢，官方在訪談中指出，每個寶可夢都有不同習性，在漫步的過程中，或許可以好好思考這些寶可夢「為什麼會在這」，而除了地上外，在漫步其中時，不妨抬起頭、聽著聲音，或許會找到一些很有回憶感的彩蛋，而為了留給大家更多的驚喜，這邊就簡單附上一些生活在寶可夢森林的照片給大家參考。

整體來說，寶可夢森林雖然並不是一個非常長的步道，但絕對能看得出「誠意滿滿、驚喜連連」，光是進去的瞬間看到充滿伊布、皮卡丘的森林，就能夠大聲尖叫，這些寶可夢甚至是可以近距離觸碰，就像「真實走進寶可夢世界」一樣，對於系列粉絲絕對只有感動滿滿。

並不是只有人氣寶可夢，相對的可以看到非常多因為其特性、棲息在該區域而存在的寶可夢，相信在探索的過程中，一定可以更加加深對於這些寶可夢的印象，也可以考驗大家的「基本功」，但就像官方所說，每個人心中的寶可夢存在意義都不同，而官方也推薦或許在早晨、黃昏進入寶可夢森林會有不同體驗，相信屆時進入寶可夢森林的體驗一定會成為不少寶可夢迷熱議的話題。

▲▼ 寶可樂園:關都,PokéPark KANTO,寶可夢森林 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可樂園:關都,PokéPark KANTO,寶可夢森林 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可樂園:關都,PokéPark KANTO,寶可夢森林 。（圖／記者蘇晟彥攝）

