《寶可樂園：關都》PokéPark KANTO全攻略　購票、特色一次看

記者蘇晟彥／東京報導

寶可夢首座常設型設施「PokéPark KANTO」（寶可樂園:關都）將在2月份盛大開幕，本次《ETtoday新聞雲》接受寶可夢公司邀請，搶先揭開樂園神秘面紗，首先替讀者整理交通、購票資訊，預祝各位訓練家能夠帶著雀躍心情踏上寶可夢的世界，徜徉在滿滿夢幻的世界中！

什麼是《寶可樂園：關都》（PokéPark KANTO）？

《寶可樂園：關都》PokéPark KANTO是位在讀賣樂園內的寶可夢首座常設設施，地處綠意盎然的關東多摩丘陵。樂園將分成兩大區域，包含草紗鎮（遊樂設施、商店）及寶可夢森林兩大區域，佔地約2.6公頃，將有超過總共超過600隻的寶可夢居住在這裡的森林與小鎮之中。

目前已知草紗鎮終將包含2種遊樂設施、4種表演、4種獨家餐點及4大類商品

．遊樂設施：皮卡皮卡大派對、布伊布伊布步遊
．表演類：皮卡皮卡電光閃閃、皮卡布泡泡嘉年華、親親寶可夢小屋、皮卡布同樂室
．餐點：友好商店、皮卡丘的飯糰店、伊布咖啡店、卡比獸爆米花
．商品：「布伊布伊布步遊」、嘉年華皮卡丘和伊布周邊、寶可夢森林＆草紗鎮主題商品、可變身為寶可夢的周邊商品

而寶可夢森林則是這次的一大亮點，將有超過根據原生棲息的寶可夢讓粉絲「找寶」，而這也是寶可夢公司最新嘗試，可預期將透過這次《寶可樂園：關都》的經驗，如同寶可夢中心一樣，在越來越多地方盛開。

怎麼前往《寶可樂園：關都》（PokéPark KANTO）？

《寶可樂園：關都》位在東京郊區的讀賣樂園內，進入讀賣樂園後依照指示即可到達《寶可樂園：關都》，要前往讀賣樂園可以分成下列幾種方式（可參閱官網

．從京王線「京王讀賣樂園車站」（從新宿出發約30分鐘）搭乘空中纜車「Sky Shuttle」前往遊樂園。

．從京王線「京王讀賣樂園車站」（從新宿出發約30分鐘）搭乘「讀01」路線巴士約5分鐘。

或是

．從小田急線「新百合丘車站」前往南口巴士車站4號乘車處，搭乘「新07」路線往「讀賣樂園」巴士約20分鐘。
．從小田急線「新百合丘車站」前往北口或南口的計程車乘車處，搭乘計程車約15分鐘。

《寶可樂園：關都》（PokéPark KANTO）怎麼買票？

外國旅客將在指定網站進行購票，門票將分成三種，皆包含讀賣樂園的進場門票，三種票價將依照不同日期（平日、國定假日等）有所調整，

．小鎮通行證：￥4,700／5,000／5,500（預計在2026年夏季開始販售）

．訓練家通行證：￥7,900／8,500／9,400

．精英訓練家通行證：￥14,000／15,000／16,500

三種票價可以想像成日本其他樂園的販賣方式，在營運初期僅開放訓練家、精英訓練家通行證，小鎮通行證預計在2026年夏季開始販售，兩者的詳細權益可以參考下方表格，主要差異是在購賣精英訓練家通行者可以直接跟皮卡丘、伊布合影，還有領取原創商品。

購票則是會在開賣日的前兩個月（假設要購買6/15，將會在4/15開放）的下午5點（台灣時間）開始，先搶先買，此外，兩個月後最後一個月最後一天之前的入場券將於當月最後一天開始發售。 （例如：4月28日、29日和30日的門票將於2月28日下午5：00（台灣時間）開始發售）。

>>購票請點此

特別要注意的是，寶可夢森林將有進入限制，根據已經流傳出的訊息，寶可夢森林就像是一個健行步道，途中會經過一處110階的「好漢坡」，因此在體力上有一點點限制，

■ 對象年齡：5歲以上　※未滿5歲的孩童即使有他人陪伴仍不得入場
■ 入場條件：持有精英訓練家通行證或訓練家通行證（指定時間內）的遊客
■ 入場限制與注意事項
最後入場時間為PokéPark KANTO閉園前1小時；天氣不佳時將停止開放入場
 

