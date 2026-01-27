ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《七龍珠》新主機遊戲公開　前往千年後未來？已故鳥山明操刀

記者楊智仁／綜合報導

大型活動「七龍珠元氣玉祭」上，官方正式宣布《七龍珠》系列將推出全新主機遊戲《Dragon Ball：Age 1000》，預計於 2027 年發售。目前遊戲資訊仍相當有限，但從標題與預告內容來看，故事舞台極可能設定在《七龍珠》時間軸極為遙遠的未來。

▲▼七龍珠。（圖／翻攝自推特）

對資深粉絲而言，「Age」是《七龍珠》系列中用來計算年代的重要設定，原作《七龍珠》故事始於 Age 749《七龍珠Z》「和平世界篇」則結束於 Age 784，而本作標題直接點名「Age 1000」，意味著劇情將跨越數百年進入全新時代。在已公開的預告影片中，可見一名銀髮新主角登場，且能夠變身為超級賽亞人，同時畫面中還短暫浮現孫悟空的剪影，暗示該名角色可能與悟空血脈有關，甚至是其後代。不過，目前尚未公開實際遊玩畫面與明確劇情細節。

值得注意的是，官方也透露，《Dragon Ball：Age 1000》由鳥山明參與製作，新主角的角色設計出自他本人之手，甚至有消息指出，遊戲劇情同樣由鳥山明親自構思。這也是繼《七龍珠Online》後，少數由鳥山明深度參與世界觀與劇情設定的遊戲作品。

巧合的是，「Age 1000」在《七龍珠Online》的時間軸中同樣具有關鍵意義，該作設定中，未來特南克斯曾前往西元 Age 1000 招募時空巡邏隊成員，而鳥山明當年也曾為《七龍珠Z》撰寫完整後日談，最終銜接至《七龍珠Online》的世界觀。如今《Age 1000》的出現，也被粉絲視為鳥山明嘗試重新「正史化」部分被《七龍珠超》覆寫的設定。

▲▼七龍珠。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：七龍珠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】真的不要這麼雙標

推薦閱讀

《英雄聯盟》LCK Cup決賽將在香港舉辦！門票最貴6800本周開賣

電玩展倒數！PlayStation攤位多款新作試玩　還有主機優惠

《七龍珠》新主機遊戲公開　前往千年後未來？已故鳥山明操刀

《寶可樂園：關都》PokéPark KANTO全攻略　購票、特色一次看

玩家官網發現神秘代碼　前任天堂員工曝Switch 2 Lite或提早登場

金氏世界紀錄「最長壽動畫」！《海螺小姐》台灣電視台首播

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出　一人一犬展開末世冒險

《滿貫大亨》10週年豪撒「勞力士卡、蘋果全家桶」　百萬獎池狂歡登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光　乘坐皮卡丘邂逅30隻電系寶可夢

Ubisoft內部動盪！外媒曝員工「羞辱高層」　回辦公室政策爆離職

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

前任天堂員工Switch 2 Lite或提早登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

《七龍珠》新主機遊戲公開

萬代模型展限時五天台北登場

外媒曝Ubisoft員工「羞辱高層」

《寶可樂園：關都》全攻略

《蠟筆小新》野原家現實多少錢

《幻獸帕魯》執行長曝招人門檻

金氏紀錄「最長壽動畫」台灣電視台首播

電玩展PlayStation攤位多款新作試玩

最新新聞

LCK Cup決賽將在香港舉辦

電玩展PlayStation攤位多款新作試玩

《七龍珠》新主機遊戲公開

《寶可樂園：關都》全攻略

前任天堂員工Switch 2 Lite或提早登場

金氏紀錄「最長壽動畫」台灣電視台首播

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出

《滿貫大亨》10週年豪撒百萬獎池狂歡登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

外媒曝Ubisoft員工「羞辱高層」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366