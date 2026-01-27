《七龍珠》新主機遊戲公開　前往千年後未來？已故鳥山明操刀

記者楊智仁／綜合報導

大型活動「七龍珠元氣玉祭」上，官方正式宣布《七龍珠》系列將推出全新主機遊戲《Dragon Ball：Age 1000》，預計於 2027 年發售。目前遊戲資訊仍相當有限，但從標題與預告內容來看，故事舞台極可能設定在《七龍珠》時間軸極為遙遠的未來。

對資深粉絲而言，「Age」是《七龍珠》系列中用來計算年代的重要設定，原作《七龍珠》故事始於 Age 749《七龍珠Z》「和平世界篇」則結束於 Age 784，而本作標題直接點名「Age 1000」，意味著劇情將跨越數百年進入全新時代。在已公開的預告影片中，可見一名銀髮新主角登場，且能夠變身為超級賽亞人，同時畫面中還短暫浮現孫悟空的剪影，暗示該名角色可能與悟空血脈有關，甚至是其後代。不過，目前尚未公開實際遊玩畫面與明確劇情細節。

值得注意的是，官方也透露，《Dragon Ball：Age 1000》由鳥山明參與製作，新主角的角色設計出自他本人之手，甚至有消息指出，遊戲劇情同樣由鳥山明親自構思。這也是繼《七龍珠Online》後，少數由鳥山明深度參與世界觀與劇情設定的遊戲作品。

巧合的是，「Age 1000」在《七龍珠Online》的時間軸中同樣具有關鍵意義，該作設定中，未來特南克斯曾前往西元 Age 1000 招募時空巡邏隊成員，而鳥山明當年也曾為《七龍珠Z》撰寫完整後日談，最終銜接至《七龍珠Online》的世界觀。如今《Age 1000》的出現，也被粉絲視為鳥山明嘗試重新「正史化」部分被《七龍珠超》覆寫的設定。