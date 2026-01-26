日「寶可夢樂園」設施搶先曝光　乘坐皮卡丘邂逅30隻電系寶可夢

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》系列首座戶外常設主題設施《PokéPark 關都》預計 2026 年 2 月 5 日開幕，近期官方也陸續在推特上公開了園區內部照，其中也包含「皮卡皮卡大派對」（ピカピカパラダイス），可愛電系寶可夢集結吸引不少粉絲目光。

▼皮卡皮卡大派對。（圖／翻攝自@PokeParkKANTOjp推特）

「PokéPark 關都」是一座戶外型常設設施，占地約 2.6 公頃，園區內可與超過 600 隻寶可夢相遇，並參與各式主題活動，是全球寶可夢粉絲矚目的全新聖地。此次亮相的「皮卡皮卡大派對」位於園區的「草紗鎮」區域，是一項主打電系寶可夢的乘坐型遊樂設施，遊客將搭乘由超過 30 隻電系寶可夢「驅動」的遊樂設施，與皮卡丘一起展開宛如空中旅程般的冒險，沉浸在充滿電力與歡樂的奇幻世界中。

除了人氣王皮卡丘外，設施中還能看到包括咚咚鼠、布撥、帕奇利茲、正電拍拍 / 負電拍拍等多隻電系寶可夢登場，讓玩家在享受乘坐體驗的同時，也能近距離欣賞各種寶可夢。消息曝光後不少粉絲興奮留言，「可、可愛到不行」、「光看圖就已經想搭了」、「這是什麼夢幻級設施」。與此同時官方也公開餐飲部門「皮卡丘飯糰店」，可以買到飯糰、豬肉味噌湯、竹炭炸雞等各種餐點。