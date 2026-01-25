ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光　賽博龐克風引網困惑：太像2077

記者黃冠瑋／綜合報導

先前就傳出微軟已取消Bethesda旗下ZeniMax工作室新款MMO開發計畫，讓計畫負責人遺憾離職，如今網上意外公開了相關資訊與預告，該項專案名為「黑鳥計畫」，預告中由於出現多個賽博龐克風格元素，再加上整體氛圍都是用霓虹燈呈現，因此預告曝光後，讓不少玩家認為，很像熱門遊戲《電馭叛客2077》。

▼微軟取消神祕「黑鳥計畫」預告曝光。（圖／翻攝自X／@eXtas1stv）

▲▼微軟取消神祕「黑鳥計畫」預告曝光。（圖／翻攝自X／@eXtas1stv）

根據外媒報導，此次「黑鳥計畫」是由一名時常在關注洩露爆料資訊的eXtas1stv所提供的內容，經過知名爆料外媒消息Insider Gaming證實，該影片是來自ZeniMax工作室內部的測試片段，內容強調是使用遊戲虛幻引擎4所打造，來體現遊戲整體燈光效果。在這短短兩分鐘內，影片就展現了一座充滿賽博龐克氣息的城市，包含霓虹燈閃爍，多個NPC，並且散發著濃厚的《銀翼殺手》電影風格。其中也疑似出現了外星生物，讓這款遊戲充滿了未來感，並更多了一層神秘色彩。

此外，根據Insider Gaming所說，這段預告影片是「幾年前」就製作而成，因此與最終被取消的遊戲版本有所差異，但透過此次洩露，也讓不少對此作好奇的玩家窺探了ZeniMax Online最初「黑鳥計畫」構想。不過也有人指出，同樣都主打賽博龐克，但由於風格太像熱門遊戲《電馭叛客2077》，因此一旦推出難免會對這款遊戲做出比較，但也有不少玩家表示，對此款線上多人遊戲遭到取消，感到惋惜。

關鍵字：BethesdaXBOX

【老闆：這男人可以嫁】誤認咖啡450元！男子衝回店補錢　結局太可愛了

